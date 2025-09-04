Popularni trgovački lanac uveo stroge kontrole, kupci se žale: 'Polako postajemo jedan veliki korporativni zatvor'

Tesco je u nekoliko svojih poslovnica u Ujedinjenom Kraljevstvu uveo napredne sigurnosne skenere, nalik onima na aerodromu Heathrow, kako bi pokušao stati na kraj sve učestalijim krađama u trgovinama. No novi sustav izazvao je podijeljene reakcije kupaca – dok ga jedni smatraju nužnim, drugi ga uspoređuju s “zatvorom” i upozoravaju na narušavanje građanskih sloboda. U Britaniji već mjesecima traje svojevrsna epidemija krađa: bande drskih lopova gotovo svakodnevno pljačkaju trgovine. Maloprodajni div Tesco zbog toga testira futurističke blagajne “Skeniraj dok kupuješ” (Scan As You Shop – SAYS), piše DailyMail.

Sustav funkcionira tako da kupci pri ulasku u trgovinu uzimaju uređaj za skeniranje i sami bilježe proizvode dok ih stavljaju u kolica. Nakon kupnje, plaćaju bez prolaska kroz tradicionalne ili samoposlužne blagajne. Sustav pritom može nasumično odabrati kupce za provjeru ili izvagati kolica kako bi se potvrdilo da težina odgovara evidentiranim proizvodima. “Provodimo probu u vrlo malom broju trgovina kako bismo pomogli našim kupcima da budemo sigurni da nisu preskočili neki artikl”, poručio je glasnogovornik Tesca, dodavši da će nova tehnologija smanjiti gužve i ručne provjere. Prva trgovina u Sloughu u kojoj je sustav testiran izazvala je burne rasprave. Na društvenim mrežama pojavile su se usporedbe s aerodromskim kontrolama, a pojedinci su upozorili da “UK polako postaje jedan veliki korporativni zatvor”. Ipak, nisu svi protiv. “Ne razumijem zašto se neki žale; jedino biste trebali biti zabrinuti ako ste lopov”, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Ako ste ikad bili u Sloughu, jasno vam je zašto su ovakve mjere potrebne.”

Kontroverze oko sigurnosnih mjera dodatno je potaknula nedavna afera u Surreyju. Politički konzultant Andrew Kennedy javno je prozvao Tesco nakon što su ga zaposlenici u poslovnici u West Moseleyju pogrešno optužili za krađu, iako je uredno platio račun od 75,92 funte. Kennedy je opisao kako je ponižen pred drugim kupcima, a osoblje mu je sugeriralo da plati još jednom. Nakon što je odbio i ostavio kolica, banka mu je ipak zabilježila terećenje, no Tesco mu je potom poručio da mora osobno doći u trgovinu, udaljenu 120 milja, da bi dobio povrat novca. Slučaj je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, a Kennedy je zatražio ispriku i donaciju od 100 funti dobrotvornoj organizaciji Young Minds. Tesco se na kraju ispričao, uplatio donaciju i uručio mu poklon-bon.

“Nažalost, kvar na uređaju uzrokovao je pogrešku i prikazao da uplata nije izvršena. Ispričavamo se gospodinu Kennedyju jer je postupanje našeg osoblja bilo ispod standarda koje očekujemo”, priopćili su iz tvrtke. Novi sigurnosni sustav otvara pitanja o ravnoteži između nužnih mjera zaštite i očuvanja građanskih prava kupaca. Dok trgovci tvrde da je tehnologija prijeko potrebna u borbi protiv kriminala, kritičari upozoravaju da bi uvođenje “zatvorskih mjera” moglo dugoročno narušiti povjerenje kupaca u same trgovine.