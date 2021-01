Terorist iz Beča koristio besplatno usluge države i to nekoliko mjeseci prije napada

Austrijski mediji izvještavaju kako je 20-godišnji napadač iz Beča Fejzulai Kujtim prije terorističkog napada u središtu Beča 2. studenoga prošle godine, u kojem su ubijene četiri osobe, a preko 20 ih je teško ranjeno, do samo nekoliko mjeseci prije napada bio polaznik tečaja austrijskog Zavoda odnosno Servisa za zapošljavanje (AMS).

Do toga saznanja mediji su došli nakon što je tu informaciju, na upit krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) u austrijskom Parlamentu potvrdio novi austrijski ministar rada Martin Kocher .

Naime, mandatari FPÖ-a tražili su od ministra rada da im kaže koje je sve usluge bečki napadač koristio na račun države.

Mediji navode da je Kocher potvrdio da je napadač od kraja siječnja do kraja travnja, te od 15. lipnja do 17. srpnja prošle godine pohađao tečaj AMS-a namijenjen mladima iz starosne skupine od 18 do 21 godinu. Napominju kako je napadačevo pohađanje tečaja državu stajalo 3.676 eura, te da je napadač za to vrijeme na ime troškova života dobio 2.393,08 eura. Također se ističe kako napadač nije ispunjavao uvjete za dobivanje mjesečne naknade za nezaposlene ili za novčanu pomoć hitnim slučajevima.

Ono što je istraga još utvrdila je da je terorista iz Beča, inače austrijski državljanin sjevernomakedonskog podrijetla krajem veljače 2020. godine četiri dana polazio tečaj mehatronike i automatizacije.