Temperature idu do 35 °C, more odlično za kupanje

U većini krajeva u utorak će biti pretežno sunčano i vruće, a najviša temperatura zraka uglavnom će se kretati između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva , prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). U unutrašnjosti će biti povremeno umjerena, u prvom dijelu dana ponegdje i povećana naoblaka, a poslijepodne je ponajprije uz granicu sa Slovenijom mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, ujutro u Slavoniji sjeverozapadni.

Sutra će prevladavati sunčano vrijeme. Mala vjerojatnost za izolirani pljusak postoji u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 24 °C. Najviša dnevna od 31 do 36 °C.

Temperature mora: