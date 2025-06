Počinje toplinski val: Temperature rastu iznad 35 stupnjeva, stiže opasna vrućina

Početak tjedna u Hrvatskoj obilježit će pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Ipak, u večernjim satima na krajnjem sjeveru moguć je poneki kratkotrajni pljusak ili malo kiše. Prema najnovijim podacima DHMZ-a, očekuje se daljnji porast temperature diljem zemlje. Dr. sc. Petra Mikuš Jurković rekla je za HRT da će u ponedjeljak na vremenske prilike utjecati polje povišenog tlaka zraka, dok će s jugozapada stizati sve topliji zrak. Zbog nadolazeće vrućine, izdano je upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Narančasto upozorenje izdano je za Osijek i Karlovac u četvrtak, a za Zagreb u srijedu i četvrtak. Na istoku zemlje očekuje se vedro vrijeme uz umjereni južni i jugozapadni vjetar. Jutra će biti razmjerno svježa, s temperaturama između 11 i 14 °C, dok će dnevne temperature dosezati i do 34 °C.

U središnjim predjelima Hrvatske također pretežno sunčano i vruće, ponegdje i do 35 °C, uz povremeni umjeren jugozapadnjak. Večernji sati donose malu mogućnost lokalnih pljuskova, osobito na sjeveru. Na sjevernom Jadranu i u gorju obilje sunčanog vremena uz povremeno umjeren vjetar. Jutarnje temperature bit će ugodne u unutrašnjosti, dok će uz obalu biti toplije. Najviše dnevne temperature od 28 do 31 °C. Dalmacija će biti pod snažnim utjecajem sunca uz visoke UV indekse. Jutra će biti topla, a danju će temperature rasti do 32 °C. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, more će biti tek malo valovito. Na krajnjem jugu Hrvatske gotovo potpuno vedro, s vrlo toplim noćima i vrućim danima.

Kako tjedan bude odmicao, temperature će dodatno rasti, osobito duž obale, gdje ni noći više neće pružati pravo osvježenje. Zbog toga je na snazi upozorenje na opasan toplinski val. Bit će uglavnom sunčano, s povremenim jugozapadnim vjetrom. U unutrašnjosti također pretežno sunčano i vrlo vruće, osobito od srijede, kada bi temperature mogle prelaziti 35 °C. U četvrtak poslijepodne povećava se vjerojatnost za izraženije pljuskove i grmljavinu, osobito u središnjim i zapadnim dijelovima zemlje.