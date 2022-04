Tekstovi, mozgalice, posteri... Svakome ono što voli

Postoje brojni časopisi specijalizirani za djecu i njihove potrebe, ali dječji časopis Radost nešto je posebno i već godinama pokriva sve potrebe djece kad je riječ o sadržaju.

Tvrdi to Lidija Miletić, ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara, čiji učenici nižih razreda godinama svakoga mjeseca primaju besplatne primjerke Radosti, koje im ove godine osigurava HEP.

– Taj dan u mjesecu kada u školu dolazi novi broj Radosti posebno je radostan za djecu. Prvi sat najčešće se provede u listanju novog broja kako bi učenici upoznali što on donosi novo. Svako dijete ima neke dijelove koje posebno voli i zbog kojih rado čita Radost – ističe Miletić.

Dodaje da Radost pomaže i nastavnicima jer ne samo da časopis donosi nova saznanja i nove informacije nego prati i plan i program nastave, godišnja doba i razne važne datume tako da se i tekstovi iz časopisa mogu koristiti i u svakodnevnoj nastavi. To vrlo često nastavnici OŠ Dragutina Tadijanovića i rade, a Radost se često koristi i u radu s učenicima i u produženom boravku.

– Svako dijete ima nešto što posebno voli i na što uvijek prvo obrati pozornost. Nekome su to posteri, drugima stripovi, a ima i onih koji prvo pregledaju tekstove, mozgalice, objave drugih učenika… Djeca čitaju o životinjama, morima, dalekim svjetovima, raznim pojavama i slično pa Radost zapravo donosi više od onoga što se uči u nastavnom planu te tako djeci otvara nove svjetove. Najvažnije da svi oni na kraju pregledaju sve što Radost donosi. Uz to svaki učenik ima svoj primjerak koji nosi kući i koji se stoga može koristiti i kao dodatni udžbenik u nastavi – kaže Miletić.

Velika je važnost ove donacije i to što se tako svoj djeci omogućava da dobiju svoju Radost, što si neke od obitelji zasigurno ne bi mogle priuštiti. Tako se i djeca dodatno potiču na učenje i saznavanja novih informacija koje će im zasigurno biti od koristi. Miletić ističe i kako je za djecu jako važno i da steknu naviku čitanja, odnosno listanja, s obzirom na to da se s razvojem modernih tehnologija sve više toga odvija na laptopima, tabletima, mobitelima… Objašnjava da djeca uz Radost stječu naviku ne samo listanja nego i čitanja, što dalje vodi do čitanja udžbenika, lektire i drugih knjiga.

– Zbog svega toga smatram da je ova donacija HEP-a od iznimne važnosti i u ime svih svojih učenika želim im zahvaliti na tome. Mislim i da je to primjer koji bi trebali slijediti mnogi drugi te osigurati dječje časopise za svu djecu nižih razreda u Hrvatskoj. Svjesna sam da se radi o značajnom novcu, ali treba znati i kako bi taj projekt u budućnosti donio puno toga dobroga za djecu, a samim time i za cijelo društvo – zaključila je Miletić.

