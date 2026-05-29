Plenković najavio niže cijene goriva i poslao poruku poduzetnicima: Evo tko će plaćati novi porez

Premijer Andrej Plenković poručio je da su Vladine antiinflacijske mjere i porez na ekstraprofit dio zaokruženog paketa te najavio nastavak aktivnosti usmjerenih na zaštitu standarda građana. Govoreći o plaćama, istaknuo je: "Ovu godinu ćemo iskoristiti za kolektivna pregovaranja, ali ne očekujemo da će biti novih povećanja tijekom ove kalendarske godine." Najavio je i promjene za umirovljenike: "Povećat će im se mirovina nakon što to taj zakon stupi na snagu."

Obrazlažući porez na ekstraprofit, upozorio je na previsoke marže i potrebu veće tržišne pravednosti: "Smatramo da netko tko ima dobiti na maržama 50 posto da tu nešto ekonomski ne štima, ta cijena je previsoka. Dovode se ljudi u nepovoljniji položaj, da jedan raste cijena vuće drugi. Nastojat ćemo poslati poruku srednjim i velikim poduzećima koji će se uvrstiti u ovaj okvir tog poreza, izuzet ćemo one koji 50 posto izvore, mikro i mali su potpuno izuzeti, ima ljudi koji se boje, ima dio onih koji misle da će se na njih to odnositi. I najavama ovakvog poreza će se djelovati preventinvo i moguće je da dođe do snižavanja cijena i marži."

Osvrnuo se i na turizam te položaj privatnih iznajmljivača: "Teško je da će propasti bilo koji mali iznajmljivač, oni koji imaju najvišu kategoriju gdje je donji prag bio 100 godišnje po krevetu, sada će biti 150, to je sve, simbolična provedba načela pravednosti." Premijer je najavio i novo pojeftinjenje goriva: "Smanjit će se i cijena eurosupera i eurodizela idući ponedjeljak kada će Vlada donositi odluku," piše N1.

Na pitanje o inflaciji i rastu plaća u javnom sektoru odgovorio je: "Ako želite povećati standard građana, godinama pratimo odljev kvalitetnih ljudi u privatni sektor, da bismo ih motivirali svjesno i namjerno smo povećali plaće, ali smo to mogli iznijeti. Išli smo reformirati koeficijenti, to nitko 30 godina nije htio taknuti. Mi smo usudili ući u to, tko je lud ući u tu šumu koeficijenata. Ne mislimo da je rast plaća u državnom sektoru nešto što je temelj inflacije, to je ukupni razvoj Hrvatske, dva ogromna energetska šoka."

Komentirajući rast cijena nekretnina i najma, naglasio je da država ne može izravno utjecati na tržišne cijene. "Ljudi će prodati skupo, ako ima nekoga tko će platiti puno, tu ne možemo ništa. Nema tog mehanizma koji će reći nemojte platiti 10.000 eura za kvadrat, što je nevjerojatno pa nije ovo Manhattan." O nepravomoćnoj presudi Božidaru Kalmeti rekao je: "Ne znam točno što je bilo na sudi, to je dugotrajan postupka, ima više predmeta, kada to proučimo, prokomentirat ćemo."

Božidar Kalmeta i Damir Kezele proglašeni krivima

Osvrnuo se i na izjave zagrebačkog"Zamislite da sam ja rekao da više vjerujem nekom xy iz HDZ-a nego glavnom državnom odvjetniku, kakav bi napad ja doživio? Tomašević je rekao da više vjeruje Kostanjeviću nego Turudiću, a taj isti čovjek prizna da je uzeo 450 tisuća eura i nagodi se s USKOK-om, kojem je na čelu po hijerarhiji Turudić.”