Tajne snimke: Nemoj preko telefona, budalo jedna!

Preslušavanjem snimki tajno snimljenih razgovora na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje optuženima u aferi Čistoća. USKOK tereti Miljenka Benka, bivšeg direktora Čistoće, Tomislava Jukića, vlasnika i direktora tvrtke Gradatin i Ivana Markusa, bivšeg šefa nabave Zagrebačkog holdinga za lažiranje javnih natječaja.

Prema optužnici, cilj je bio da Jukićeva tvrtka dobije posao nabavke vozila vrijedan 74 milijun kuna. Benko i Markus bili su uhićeni u listopadu 2014. u sklopu afere Agram u kojoj su također optuženi. Čistoća je, prema optužnici, 2014. trebala nabaviti 37 raznih vozila, no i prije no što je natječaj raspisan, znalo se da taj posao mora dobiti Jukićeva tvrtka.

Iz velikog broja tajno snimljenih razgovora jasno je da se Jukić i Benko dosta često čuju, te da Benko Jukiću prenosi sve detalje budućeg natječaja. Iz tih se razgovora čuje i da Benko neke detalje natječaja prilagođava mogućnostima Jukićeve tvrtke. I to usprkos činjenici što ono što Jukićeva tvrtka nudi ne odgovara potrebama Čistoće.

U jednom tajno snimljenom razgovoru Benko tako kaže:

- Sad ćemo mi napraviti neke ispravke. Slušaj, ovaj mi se jutros kune da ti je sve dao. Treba prilagoditi ove čistilice, u redu ove. Pa dobro, ti sad to si sprintaj i donesi mi. Znaš, onda ja fino sjedam i sve.

Dok se dogovaraju kako da Jukićeva tvrtka dobije lukrativan posao iako nije najpogodnija za to, Benko se stigne i šaliti s Jukićem.

- Tomo, to mi je prvi glas, vjeruj mi. Slušaj, neću više pričati o tome s tobom. Idem sutra lijepo kod Bandija i gotovo. Ne može ništa izaći bez mog potpisa. Kad ti vidiš da sam ja stavio potpis iza, e onda mi nešto reci, nemoj ... prvi april, pederu jedan, glupi.

Međutim, problemi za njih dvojicu nastaju kada se doznalo da je jedna njemačka tvrtka dala povoljniju ponudu od Gradatina. No Benko je taj “problem” riješio za sekundu. Markusu je naložio da krivotvori natječajnu dokumentaciju, o čemu je potom izvijestio Jukića.

- Ne dolazi u obzir da oni to dobiju, a ne ja. Treba im naći manu bilo kakvu - kaže mu Jukić, koji uz to dodaje da će o svemu izvijestiti i Kikaša (Slobodana Ljubičića, op.a.) te mu kazati da je on, odnosno Gradatin jedina prihvatljiva ponuda.

U nekom trenutku Benko i Jukić valjda postaju svjesni da previše otvoreno pričaju o koruptivnim stvarima, pa jedan upozorava drugog:

- Ma slušaj, pa jesi lud? Pa nemoj preko telefona, budalo jedna...

A kada stvari zapnu ili ne idu onako kako je Jukić očekivao, ima on i asa u rukavu, pa ga se čuje kako kaže Benku:

- To ako mi propadne, ja ću pop..... A onda uzmi pušku i upucaj se. Ja ću ići kod Bandića i reći ću mu da mi je pun k... više tih.