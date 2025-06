Svijet u šoku, počeo je rat između Izraela i Irana: 'Dramatično je, brinu me zračenje i nuklearni oblak'

"Vi ste počeli s agresijom, a mi ćemo je završiti. Naš neprijatelj Izrael može očekivati tešku kaznu kao odgovor na svoju agresiju", zaprijetio je danas vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei nakon izraelskih napada na Iran. Hamenei je poručio: "Cionistički entitet počinio je jutros prljav i krvav zločin na iranskom tlu ciljajući stambena područja i ova agresija otkriva kriminalnu prirodu ovog entiteta više nego ikad prije, a naš neprijatelj pripremio si je gorku i bolnu sudbinu i neizbježno će je dočekati." Iran, koji se već dulje vrijeme priprema za mogući izraelski napad, pokazao se potpuno nespremnim. Bez obzira na to što iranski dužnosnici pokušavaju ublažiti taj izraelski napad, on je bolan i težak za Iran. Očekuje se odgovor Irana, koji će prema svim najavama biti žestok. Tako bi se mogla otvoriti vrata pakla.

Izraelske snage u petak u zoru počele su opsežnu operaciju "Uzdižući lav" na više lokacija unutar Irana. U desetak valova zračnih udara na Teheran i druge lokacije sudjelovalo je više od 200 borbenih zrakoplova koji su ispustili više od 330 različitih projektila na oko 120 ciljeva. Izraelski zračni udari ciljali su nuklearna postrojenja u Natanzu, Araku, Parchinu, sustave zračne obrane i postrojenja za proizvodnju balističkih i krstarećih projektila. Među žrtvama su i brojni iranski vojni i nuklearni stručnjaci: general-bojnici Hossein Salami, Mohammad Bagheri, Amir Ali Hajizadeh, poručnici Gholam Ali Rashid i Ali Shamkhani te nuklearni znanstvenici Fereydoun Abbasi Davani, Mohammad Mehdi Tehranchi i Abdulhamid Minouchehr. Ubijeni su članovi vrha Iranske revolucionarne garde (IRGC) i stručnjaci ključni za razvoj iranskog nuklearnog i raketnog programa.

Izraelski napad na iranska nuklearna postrojenja nije tek vojni udarac, to je dramatičan i opasan trenutak koji svijet gura izravno prema rubu globalne kataklizme. Raketni udari na ključnu iransku infrastrukturu označili su prelazak crvene linije. Ovim potezom razorena je ionako krhka ravnoteža na Bliskom istoku, regiji koja je već dugo na rubu eskalacije napetosti, a sada su širom otvorena vrata za širi sukob čije razmjere i posljedice nitko ne može ni zamisliti. Ono što je porazno za iransku tajnu službu i vojsku jest kako je Izrael uspio u prvim udarima likvidirati visoke dužnosnike Iranske revolucionarne garde i vojske, kao i nuklearne znanstvenike. Imali su čak i informacije gdje stanuju. Ako se Iran već dulje vrijeme sprema za izraelski napad, kako ti visoki dužnosnici nisu bili sklonjeni na sigurno, pitaju se svi. Da stvar za Iran bude još gora, kako javljaju izraelski mediji pozivajući se na izvore iz Mossada, izraelski obavještajci ubačeni su puno prije operacije duboko u iranski teritorij, na kojem se čak postavili i tajnu bazu dronova pokraj Teherana. Ti dronovi odmah su bili usmjereni na uništenje iranskih radara i protuzračne obrane kako bi se oslobodio put za djelovanje izraelskih bombardera. Dronovi su gađali i raketne sustave kako bi spriječili lansiranje raketa na Izrael.

Dok Izraelci čekaju dalekometne balističke rakete koje će po svemu sudeći lansirati na Iran, za sada je Teheran ispipavao teren te lansirao više od sto napadačkih dronova na izraelski teritorij, ali većinu je presrela izraelska zračna obrana te američki i jordanski sustavi. U Natanzu, centru za obogaćivanje uranija, potvrđeno je nekoliko eksplozija te da je počinjena velika šteta, ali nije zabilježen porast radijacije. Kako tvrdi Mossad, operacija je planirana mjesecima prije, izraelsko vojno planiranje iz travnja i svibnja 2025. predvidjelo je ovakav scenarij, a SAD i saveznici bili su upoznati danima prije, nakon čega su poduzete mjere poput povlačenja diplomata, podizanja pripravnosti SAD-a i Velike Britanije. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da SAD nije izravno sudjelovao u izraelskom udaru, nego je pružio diplomatsku i logističku podršku.

Pogođeno glavno nuklearno postrojenje u Iranu: 'Pratimo situaciju sa zračenjem' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je da je Iran odbio odustati od svog nuklearnog programa. "Davao sam Iranu priliku za prilikom da se dogovorimo. Rekao sam im najodlučnijim riječima: 'Učinite samo jedno!' No jednostavno to nisu učinili. Upozorio sam ih da će sve biti daleko gore nego što znaju, očekuju ili su im rekli. Rekao sam im da Sjedinjene Države proizvode najbolje i najsmrtonosnije oružje na svijetu, daleko najbolje, i da ga Izrael ima u velikim količinama, a uskoro će ga imati još i više. I zna ga koristiti. Neki tvrdolinijaši u Iranu govorili su hrabro, ali nisu imali pojma što ih čeka. SVI SU SADA MRTVI i bit će još gore! Već je bilo mnogo smrti i razaranja, ali još uvijek ima vremena da se ovaj pokolj zaustavi, jer sljedeći napadi, koji su već isplanirani, bit će još brutalniji. Iran mora postići dogovor prije nego što više ništa ne ostane, kako bi spasio ono što je nekoć bilo poznato kao iransko carstvo. Nema više smrti, nema više razaranja – SAMO TO UČINITE PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO! Neka vas Bog sve blagoslovi", poručio je Trump Iranu.

S druge strane, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian naglasio je da će Izrael zažaliti zbog legitimnog i snažnog odgovora Irana ističući: "Sinoć, u ponoć, svjedočili smo izraelskoj agresiji usmjerenoj na Teheran i nekoliko drugih gradova u zemlji, koja je rezultirala smrću brojne djece i žena, nevinih civila, kao i vojnih vođa i nuklearnih znanstvenika. Međutim, iranski narod i dužnosnici zemlje neće šutjeti pred ovim zločinom, a legitiman i snažan odgovor Islamske Republike Iran natjerat će neprijatelja da požali zbog svojih postupaka."

Rusija, saveznik Irana, oštro je osudila izraelski napad. Kremlj je izjavio da se radi o "neopravdanoj agresiji" koja ozbiljno ugrožava regionalnu stabilnost i potkopava sve napore prema mirnom rješenju krize. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije optužilo je Zapad, osobito SAD, za podršku izraelskim akcijama te poručilo da će Rusija "zajedno s partnerima u regiji poduzeti korake da bi se spriječila daljnja eskalacija". Moskva je također najavila sazivanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je "duboku zabrinutost" i poručilo da napad na suverenu državu predstavlja kršenje međunarodnog prava. Peking je istaknuo da dodatna destabilizacija Bliskog istoka prijeti svjetskom miru, ali i globalnoj energetskoj sigurnosti, što je poseban interes Kine. Tržišta su odmah reagirala golemim skokom cijena nafte i padom burzi.

Europska unija pozvala je na hitnu deeskalaciju sukoba. Iako su stavovi pojedinih država članica u nijansama različiti, zajednička izjava EU naglašava važnost očuvanja međunarodnih sporazuma i poziva Izrael da se suzdrži od daljnjih unilateralnih vojnih akcija. Istovremeno, Iran se poziva da ne uzvrati silom, već da potraži diplomatske kanale. Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron posebno su istaknuli potrebu za očuvanjem stabilnosti u regiji i pozvali SAD da ne podržava daljnje vojne akcije. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da Hrvatska dijeli zabrinutost europskih partnera zbog opasnosti od širih posljedica napada. Poručio je da rat nikome ne može donijeti sigurnost i da Hrvatska podržava sve međunarodne napore za mir. Istaknuo je da je važno zaštititi hrvatske građane i interese u regiji.

I oni koji ne vjeruju u (arbitrarnu) povezanost datuma i loših događaja, kad su ih u tri sata poslije ponoći po lokalnom vremenu u Teheranu probudili snažni zvukovi eksplozija u blizini, nisu mogli ne pomisliti da je napad Izraela pao baš na petak 13.

Svi na sigurnom

U hrvatskom veleposlanstvu u Teheranu svi su, na sreću, dobro i na sigurnom, govori nam veleposlanik Drago Štambuk u pauzi između sigurnosnih sastanaka na kojima se koordiniraju države EU i odlučuju o daljnjim koracima za svoje državljane. – Svi smo na broju, svi smo na sigurnom. Svi smo se noćas probudili jer su snažno bombardirali i rezidencijalne četvrti, vjerojatno zato što neki nuklearni znanstvenici žive s običnim svijetom. Ima dosta štete, tu kilometar od veleposlanstva nalazi se visoka zgrada u čije se središte zabila bomba. Mora biti i kolateralnih žrtava jer eksplodira i plin... Nakon što je već prije ubijeno devetero nuklearnih znanstvenika, noćas ih je stradalo najmanje još šest – kaže Štambuk.

Dok smo razgovarali, počeo je još jedan napad. Očito nisu napravili dovoljno štete, komentiraju ljudi u Teheranu. – Ulice su puste, neki dućani rade, neki ne rade. Ima svega. No mene posebno brine taj nuklearni dio, zračenje i nuklearni oblak – ističe. Svi hrvatski državljani iz veleposlanstva su na poslu, u uredima. Nitko nije u skloništima, a informacije koje dolaze ne daju im previše optimizma.

– Kažu da neće napadati rezidencijalne četvrti, ali napali su ih. Evo, oni iz veleposlanstva koji žive blizu posla čuli su takve eksplozije i dramatičan huk da su mislili da su gotovi. Bilo je izuzetno dramatično. Ali, očito su oni koji su izveli napad odlučni ići do kraja i završiti tu priču – nastavlja.

U Iranu, uz one u veleposlanstvu još je desetak Hrvata. Konzularni dio kontaktirao je sve do kojih je mogao doći i za sada su dobro. Jedna je osoba izrazila želju za evakuaciju, no povratne informacije od nje nema. U međuvremenu, veleposlanstvo koordinira daljnje korake s hrvatskim MVEP-om te s državama EU. Zračna luka je zatvorena pa ako se donese odluka o evakuaciji, jedina mogućnost je kopnenim putem prema Turskoj ili Azerbajdžanu. Ironično, baš je u četvrtak navečer održana mala proslava kao obilježavanje kraja poljskog predsjedanja Vijećem EU, a država koja predsjeda koordinira i ovakve specijalne situacije. – Svijet trebao biti pametan i na neki način pokušati zaustaviti ovo. Diplomacija i pregovori su esencijalni – zaključuje Štambuk netom prije još jednog sastanka o sigurnosti građana EU.