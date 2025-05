Svih 12 borbenih zrakoplova Rafale na jednom mjestu: Sprema se spektakl u Velikoj Gorici

Spektakl u Velikoj Gorici – grad ponovno postaje središte hrvatskog i regionalnog zrakoplovstva: u subotu 10. svibnja od 11 do 19 sati, na prostoru starog terminala Zračne luke Franjo Tuđman, održava se AIRVG2025, četvrti po redu Zrakoplovni dan. Ovogodišnje izdanje bit će povijesno i neponovljivo jer će po prvi puta pred hrvatskom publikom nastupiti svih 12 borbenih zrakoplova Dassault Rafale Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, okupljenih na jednom mjestu. Riječ je o kompletnoj 191. eskadrili HRZ-a, koja se tako po prvi puta javno predstavlja hrvatskim građanima u punom sastavu, svega godinu dana nakon što su prvi Rafali stigli u Hrvatsku. No, to nije sve – dolazak su potvrdili i gosti iz Francuske, Italije, Mađarske, Austrije i Slovenije. Posebnu pažnju plijenit će Rafale Francuskog ratnog zrakoplovstva oslikan u bojama francuske trobojnice, koji svoju sezonu letačkih nastupa otvara upravo u Velikoj Gorici. Posjetitelji će moći izbliza pogledati i europske borbene zrakoplove poput Eurofighter Typhoona iz Italije i JAS 39 Gripena iz Mađarske, a na tlu će se pridružiti i zanimljive letjelice iz slovenskog i austrijskog vojnog zrakoplovstva.

Uz zrakoplove, bit će predstavljeni i helikopteri Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, uključujući moćne Black Hawk i Kiowa Warrior helikoptere, koji će u 13 sati otvoriti letački program spektakularnom simulacijom spašavanja pilota. Slijedi akrobatski prikaz francuskog Rafala, demonstracija novih helikoptera Ministarstva unutarnjih poslova, među kojima je i Bell412EPX specijaliziran za traganja i spašavanja, a u programu sudjeluju i trenažni zrakoplovi ZLIN 242L, BEL 206JR i slovenski PC-9M. U završnici, oko 18 sati, posjetitelji će imati priliku na nebu istodobno vidjeti hrvatske Rafale, mađarski Gripen te legendarne Krila Oluje, akrobatsku skupinu HRZ-a koja svojim preciznim nastupima izaziva divljenje na svjetskoj razini. Važno je napomenuti da će se cijelo vrijeme trajanja manifestacije odvijati i redovni civilni promet Zračne luke Franjo Tuđman s više od 50 operacija polijetanja i slijetanja, čime ovaj događaj postaje jedinstven u europskim okvirima.

AIRVG2025 nije samo spektakl u zraku, već i prilika za sve koji sanjaju karijeru u zrakoplovstvu. U prostoru starog terminala održava se izložbeni i edukativni dio manifestacije na kojem će se predstaviti zrakoplovne ustanove, škole, tvrtke i institucije, a najzanimljiviji štand bit će onaj Ministarstva obrane i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, gdje posjetitelji mogu razgovarati s kadetima, vojnim pilotima, tehničarima i drugim članovima HRZ-a. U podne je predviđen i edukativni panel pod nazivom „Vojni pilot – poziv iznad zanimanja“ koji je posebno namijenjen mladima koji razmišljaju o budućnosti u ovom elitnom pozivu. Manifestacija ima i bogat popratni program – u parku ispred terminala postavljeni su ugostiteljski punktovi, organizirane su animacije i sadržaji za djecu, a tijekom cijelog dana osigurani su besplatni AIRVG2025 autobusi koji će prevoziti posjetitelje od Velike Gorice do lokacije aeromitinga i natrag. Ulaznice su dostupne isključivo putem digitalne platforme CoreEvent, po cijeni od 5 eura, dok je za djecu do 16 godina u pratnji odrasle osobe ulaz besplatan. Broj ulaznica je ograničen zbog sigurnosnih uvjeta Zračne luke koja tijekom događaja nastavlja s redovnim civilnim operacijama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da na službenoj stranici www.airvg.info unaprijed provjere sve važne informacije, preporuke, ograničenja i savjete vezane uz dolazak, promet i ponašanje na manifestaciji.

Velika Gorica 10. svibnja ponovno postaje grad zrakoplovstva, mjesto gdje se susreću nebo, tehnologija i ljudi. Na tom spektaklu, svi zajedno, slavimo našu strast prema zrakoplovstvu i našu budućnost. Pozivam vas da se pridružite, uživate i doživite nevjerojatan zrakoplovni dan. Vidimo se na AIRVG2025! Kazao je Krešimir Ačkar, gradonačelnik Grada Velike Gorice.