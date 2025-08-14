Švicarski nožići na udaru Trumpovih carina: Kompanija smišlja rješenje

Sjedinjene Države su ključno tržište za švicarskog proizvođača Victorinox, a uvedene carine predstavljaju ogroman izazov za kompaniju koja proizvodi poznate švicarske džepne nožiće, rekao je njezin čelnik za kojega premještanje proizvodnje u inozemstvo nije opcija. Poznata po džepnim nožićima koji uključuju razna pomagala poput otvarača za boce, odvijača ili škarica, tvrtka sa sjedištem u Ibachu trenutno pokušava sa SAD-om pronaći rješenje. Ali "premještanje proizvodnje u inozemstvo - posebno za džepne nožiće - nije opcija", budući da je brend "definiran svojih švicarskim podrijetlom", rekao je Carl Elsner.

Švicarska je ostala zatečena američkim carinama od 39 posto uvedenim prošlog četvrtka na švicarske proizvode koji ulaze u Sjedinjene Države. Te carine - mnogo više od 15 posto uvedenih na proizvode iz Europske unije ili Japana - nanijela je veliki udarac proizvođačima industrijskih strojeva, satova, sira i čokolade. "Kratkoročno gledano, situacija još nije kritična", prema riječima izvršnog direktora Victorinoxa, budući da su zalihe u Sjedinjenim Državama povećane prije nego što su carine stupile na snagu.

Dodatni troškovi koji proizlaze iz ovih carina stoga ostaju "upravljivi za tekuću godinu". No Elsner je naglasio da, ako carine ostanu na snazi, očekuje dodatne troškove do 13 milijuna dolara godišnje počevši od 2026. Iako tvrtka ostaje "fleksibilna" u "prilagođavanju promjenjivim uvjetima", inzistira na tome da ostaje "predana" svojoj lokaciji u Ibachu, gdje je osnovana 1884. Švicarski brend dobro je poznat u Sjedinjenim Državama, posebno zahvaljujući televizijskoj seriji "MacGyver" iz 1980-ih i ranih 1990-ih, gdje se junak redovito izvlačio iz teških situacija zahvaljujući svom pouzdanom švicarskom nožiću.