VELIKI SUSRET U QUANTICU

Američki ministar upozorio generale i admirale: Moramo se pripremiti za rat

Senior military leaders gather at Marine Corps Base Quantico
Foto: Andrew Harnik/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
30.09.2025.
u 15:45

Američki ministar Pete Hegseth ukazao je na vlastito sudjelovanje u vježbama fizičke spremnosti kao primjer standarda koji očekuje da svi američki vojnici slijede

Američki ministar Pete Hegseth okupio je stotine generala i admirala u Quanticu u Virginiji, a pridružio im se i predsjednik Donald Trump. Stojeći pred prepunim auditorijem viših časnika američke vojske, ministar Hegseth zavjetovao se da Ministarstvo obrane "ne može proći viši niti jedan dan bez izravnog suočavanja s trnom u našem oku", misleći na ono što je nazvao "političkom korektnošću i toksičnim ideološkim smećem".

"Ne možemo proći niti jedan dan više bez izravnog suočavanja s trnom u našem oku, bez rješavanja problema u našim vlastitim zapovjedništvima i u našim vlastitim formacijama", rekao je Hegseth, prenosi CNN.

Hegseth je upozorio vojno vodstvo SAD-a da se mora "pripremiti za rat", navodi Newsweek. "Priprema za rat i priprema za pobjedu. Neumoljivi i beskompromisni u toj potrazi. Ne zato što želimo rat. Nitko ovdje ne želi rat. Nego zato što volimo mir."

Američka vojska zahtijevat će od onih u borbenim ulogama da zadovolje "samo najviši muški standard", poručio je Hegseth. Naime, pojasnio je da svaki pripadnik vojske u borbenoj ulozi mora postići više od 70% na "muškom standardu" fizičkog testa svoje službe.

"Ne želim da moj sin služi uz vojnike koji nisu u formi, ili u borbenoj jedinici sa ženama koje ne mogu zadovoljiti iste standarde fizičke spremnosti za borbene uloge kao muškarci, ili uz vojnike koji nisu u potpunosti vješti s dodijeljenim oružjem, platformom ili zadatkom, ili pod vodstvom onoga tko je bio prvi, ali ne i najbolji. Standardi moraju biti jednaki, rodno neutralni i visoki", rekao je Hegseth. 

Ministar je rekao visokim vojnim časnicima da više ne želi vidjeti "debele generale i admirale" ili prekomjerno teške vojnike u borbenim formacijama, naglašavajući potrebu za pridržavanjem strogih standarda fizičke spremnosti za pripadnike američke vojske diljem svijeta.

"Potpuno je neprihvatljivo vidjeti debele generale i admirale u hodnicima Pentagona koji vode zapovjedništva diljem zemlje, svijeta, to je loš izgled", rekao je Hegseth. Pritom, naglasio je važnost pridržavanja novih zahtjeva za fizičku spremnost američkih trupa kao dio šireg nastojanja da se preoblikuje "ratnički etos" vojske tijekom njegova mandata.

Hegseth je ukazao na vlastito sudjelovanje u vježbama fizičke spremnosti kao primjer standarda koji očekuje da svi američki vojnici slijede. "Sve počinje s fizičkom spremnošću i izgledom", rekao je. "Ako ministar rata može redovito obavljati teške fizičke vježbe, može i svaki pripadnik naše zajedničke vojske", dodao je.

