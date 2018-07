Svi koji boluju od SMA dobit će terapiju, osim onih na respiratoru

Pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak, u nedjelju je održao konferenciju za novinare i objasnio što se zbiva s bolesnicima koji boluju od spinalne mišićne atrofije (SMA).

"Javnost ima pravo znati istinu, svi znamo kakva je to bolest. U zadnje vrijeme imamo mogućnost liječenja i Hrvatska se u to liječenje uključila. Ne presporo, mi smo prvi sredini u svijetu. Do današnejg dana 5 djece započelo liječenje prvim lijekom za SPA koji postoji - Spinrazom. Još 19 bolesnika se naručuje na početak terapije", prenosi Novakove riječi N1.

Sastanak Povjerenstva za terapiju na kojim se odlučilo kojim redoslijedom će ti pacijenti dolaziti održan je u petak.

"Najprije njih 6 koji imaju tip-2 bolesti. Svi ti bolesnici, njih ukupno 19, bi trebali doći na liječenje, ako nam proizvođač isporuči svu terapiju kako je obećano, do konca rujna ove godine."

Također, tu su i pacijenti uključeni u La Rocheovu studiju.

"Tih 14 pacijenata je pozvano, znaju svoj slijed dolaženja. Osmero njih je započelo svoje liječenje, ostalo ih je šestoro, to bi trebalo biti gotovo do 10. kolovoza. Ostaje grupa bolesnika, njih 15, koji su nažalost na stroju za umjetno disanje. Oni nisu uključeni ni u jednu od ovih grupa. La Rocheova klinička studija ne prihvaća takve bolesnike, a što se tiče Spinraze, nositelj odobrenje nije tražio indikacije za djecu koja su na aparatu za disanje", kazao je Novak.

