Švedski list: Učenici u gimnazijama sve više varaju na ispitima, koriste aplikaciju iz Hrvatske

U Švedskoj je u posljednje vrijeme postalo uobičajeno korištenje aplikacije Photomath među učenicima srednjih škola, posebno kada je riječ o varanju na ispitima iz matematike. Najveći švedski dnevni list Dagens Nyheter nedavno je objavio reportažu o ovom problemu, koji je postao široko rasprostranjen među skandinavskim gimnazijalcima, osobito nakon nastave na daljinu tijekom pandemije, kada je bilo teže pratiti i kontrolirati učenike. Fotografiranje matematičkih zadataka pomoću Photomatha, aplikacije koja nudi rješenja u stvarnom vremenu, omogućilo je učenicima da izbjegnu vlastito razmišljanje i brzinu u izradi zadataka, čime su zapravo potkopali povjerenje u obrazovni sustav.

Photomath, aplikacija koja je 2014. godine razvijena u Hrvatskoj, brzo je postala omiljeni alat među učenicima, i to ne samo u Švedskoj, već i širom svijeta. Iako su se na tržištu pojavile brojne slične aplikacije poput MathGPT-a i WolframAlpha, Photomath je ostao najpopularniji izbor jer je besplatan i vrlo jednostavan za korištenje. Na pitanje koliko učenika koristi ovu aplikaciju, gotovo cijeli razred ekonomske gimnazije NTI u Stockholmu podigao je ruku. Jedan od njih, 18-godišnji Magnus Rydinger, objasnio je za Dagens Nyheter da je sve što treba učiniti – samo fotografirati jednadžbu i dobiti potpuno rješenje.

Međutim, problem sa Photomathom, prema mišljenju učenika, leži u tome što često nudi "previše pametna" rješenja, koja prelaze razinu gimnazijskog znanja. Vanessa Söderström, učenica trećeg razreda gimnazije, ističe kako je isprobala Photomath, ali napominje da aplikacija ponekad daje rješenja koja izgledaju kao da su na fakultetskoj razini, zbog čega je odmah jasno da takav zadatak nisu mogli riješiti sami.

Slično mišljenje dijeli i nastavnik matematike, Sebastian Fransson, koji tvrdi da je korištenje aplikacije lako otkriti kad učenici dođu do rješenja koja nisu moguća bez tehnoloških pomagala ili koriste postupke koji se ne podučavaju u gimnazijskom kurikulumu. U takvim slučajevima, nastavnici često poništavaju ispit jer je jasno da su rješenja rezultat varanja.

"Stalno otkrivam nove prijevare na ispitima iz matematike i u pravilu se radi o aplikacijama s mobitela. Teško mi je procijeniti koliko prijevara uspijem otkriti, ali rekao bih da mi promakne otprilike jedna četvrtina", rekao je nastavnik matematike Sebastian Fransson.