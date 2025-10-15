Svečano uručena 100. donacija u sklopu projekta „Činim dobro svaki dan“

Sinoć je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održano svečano događanje PBZ grupe, dio Intesa Sanpaolo Grupe. Tom prigodom, uz prisustvo predstavnika Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, korisnika Premium Visa kartica i drugih uzvanika, uručena je 100. donacija u sklopu jedinstvenog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem u iznosu od 100.000,00 eura Odjelu neonatologije Kliničke bolnice Merkur. PBZ grupa već 17 godina zaredom, odnosno od 2008. godine putem ovog projekta aktivno pomaže nacionalne inicijative koje djeci i mladima omogućuju bolju zdravstvenu i socijalnu skrb. Za svaku transakciju Visa karticom sa srcem, PBZ grupa donira 10 centi za projekte pomoći djeci i mladima – bez ikakvog troška za korisnike kartice. Do danas je PBZ grupa u fond projekta „Činim dobro svaki dan“ ukupno donirala 5,2 milijuna eura.

Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb i predsjednik Nadzornog odbora PBZ Carda Foto: PBZ

„Iznimno mi je zadovoljstvo da smo i ove godine organizirali svečano događanje za naše klijente i korisnike Premium Visa kartice koje ima humanitarnu dimenziju – u znaku je brige za druge, čime dodatno potvrđujemo našu trajnu usmjerenost na podršku zajednici i društveno odgovornom poslovanju. Od prošlogodišnjeg susreta, kada smo promovirali novi ciklus donacija za dobrobit djece i mladih, intenzivno smo radili na realizaciji novih donacija. U skladu s nazivom našeg projekta „Činim dobro svaki dan“, uspješno smo od tada uručili više od deset donacija pedijatrijskim odjelima i dječjim domovima diljem Hrvatske. Stoga me posebno veseli što smo sada predstavili 100. donaciju u sklopu projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem u iznosu od 100.000 eura, namijenjenu Odjelu neonatologije Kliničke bolnice Merkur, kako bi njezini najmlađi pacijenti dobili još kvalitetniju zdravstvenu skrb. Naš projekt „Činim dobro svaki dan“ ide dalje te već sada mogu najaviti i sljedeću donaciju. Bit će to električno vozilo za Centar za djecu Zagreb, kao dio projekta „Pomažemo djeci, pomažemo Zemlji“. Cilj tog projekta je opremanje dječjih domova električnim vozilima te on uz pomaganje djeci, u skladu s našom ESG orijentacijom, brine i o okolišu“, izjavio je Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb i predsjednik Nadzornog odbora PBZ Carda.

Foto: PBZ

Za dobivenu donaciju od 100.000,00 eura KB Merkur nabavit će inkubator te dva višenamjenska ultrazvučna uređaja čime će biti omogućena kvalitetnija zdravstvena skrb najmanjim pacijentima.

„U ime Kliničke bolnice Merkur, svih naših djelatnika, ali i svih naših pacijenata, želim uputiti iskrenu i duboku zahvalu Upravi PBZ-a i PBZ Carda na ovoj vrijednoj i plemenitoj donaciji. Čast nam je biti dio projekta „Činim dobro svaki dan“ koji već dugi niz godina pokazuje kako zajedništvo poslovnog sektora i zdravstvenih ustanova može donijeti stvarne promjene u životima naših pacijenata. Donacija u iznosu od 100.000 eura, koja će biti usmjerena na opremanje Odjela za neonatologiju, izravno će unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi za naše najmanje i najosjetljivije pacijente. Nabava inkubatora i višenamjenskih ultrazvučnih uređaja značajno će podići razinu zdravstvene zaštite i omogućiti nam da svakom djetetu pružimo najbolji mogući početak života. Zahvaljujem Upravi i svim zaposlenicima PBZ grupe što su prepoznali važnost ulaganja u zdravlje djece i što svojim kontinuiranim djelovanjem potvrđuju kako se dobrim djelima može mijenjati društvo nabolje. Posebno hvala i korisnicima Visa kartice sa srcem, koji sudjelovanjem u ovom programu također postaju dio ove hvale vrijedne priče. Ova donacija nije samo ulaganje u medicinsku opremu – ona je ulaganje u budućnost naše djece i dokaz da humanost i solidarnost uvijek nalaze put do onih kojima je najpotrebnija“, rekao je prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med., ravnatelj Kliničke bolnice Merkur.

Foto: PBZ

Nakon uručenja donacije uslijedio je poseban glazbeni program pod nazivom „Rock ili klasika?“ osmišljen isključivo za ovu prigodu u sklopu kojeg su Nina Badrić i Dino Jelusić te operni solisti, u pratnji Ante Gele i Zagrebačkih solista, izveli bezvremenske hitove rock i klasične glazbe.

Činim dobro svaki dan i Visa kartica sa srcem

Projekt „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartica sa srcem tržištu su predstavljeni 2008. godine, a kreirani su s ciljem dugoročnog, kontinuiranog pomaganja zajednici u kojoj PBZ grupa posluje. Visa kartica sa srcem posebna je kartica koja osim financijskih pogodnosti ima, kao ni jedna druga kartica na našem tržištu, i humanitarni karakter budući da za svaku transakciju napravljenu ovom karticom PBZ grupa izdvaja po deset centi, bez dodatnog troška za njezine korisnike. Prikupljenim sredstvima PBZ grupa pomaže projekte Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za dobrobit djece i mladih te drugih osoba u potrebi. U sklopu ovog projekta PBZ grupa je do sada donirala više od 5,2 milijuna eura te uručila 100 donacija pedijatrijskim odjelima i dječjim bolnicama te domovima za djecu i mlade diljem Hrvatske. Više informacija o postignućima projekta nalazi se na www.cinimdobro.hr .