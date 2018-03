Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u utorak da sve ide po planu za eksperimentalno provođenje kurikularne reforme koja se od jeseni treba uvesti u 60 do 70 osnovnih i srednjih škola u svim dijelovima Hrvatske.

"Radili smo puno i čvrsto da bismo stigli sve rokove i sve ide po planu. Imamo prijavljenih 90 škola iz cijele Hrvatske, što je više nego što trebamo i što će nam omogućiti da imamo izbor prema propisanim kriterijima", rekla je ministrica Divjak nakon sudjelovanja u raspravi "Liderice u digitalnoj transformaciji", koja se u održava u sklopu susreta "Digital Takeover" u Zagrebu.

"Nakon izbora škola još intenzivnije krećemo s edukacijom nastavnika u tim školama. Pripremili smo nakladnike da nam omoguće digitalizirane materijale u školama. Svaki učenik i učitelj će dobiti tablet, što je oko šest tisuća učenika i oko 1300 nastavnika", istaknula je Blaženka Divjak i dodala da je ministarstvo u pregovorima s teleoperaterima kako bi se osigurao besplatni internet u školi i kod kuće kako bi se materijalima mogli koristiti u punoj mjeri.

Nema brzih rezultata u obrazovanju i potreban je proces prilagodbe u kojem smo sada, ocijenila je, dodajući da nema održivog razvoja bez promjene u obrazovanju. "To je ono što sada radimo: jednu kompletnu digitalnu transformaciju u školama, koja ide ne samo preko uvođenja informatike kao obaveznog predmeta, iako je to važan segment, nego preko različitih digitalnih sadržaja udžbenika, e-učenja, djelovanja učenika u različitim okolnostima u kojima se digitalna tehnologija koristi", rekla je ministrica i dodala: "U svemu je najvažnije da se učenici nauče rješavati probleme, da imaju algoritamski način razmišljanja i to je onda uvjet da oni uspiju u svojim novim zanimanjima, za koja ne znamo kakva će biti."

Ministrica Blažena Divjak rekla je da ministarstvo stavlja naglasak na STEM područje jer se po istraživanjima pokazuje da je Hrvatska na europskom dnu po broju studenata koji upisuju STEM, te da jedna trećina studenata upisuje pravo i ekonomiju. "Mi ćemo težiti cjelovitom obrazovanju u kojem su važne i sve druge vještine i vrijednosti", zaključila je ministrica Divjak.