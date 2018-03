Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u petak da je na sjednici Posebnoga stručnog povjerenstva (PSP) za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije dogovoren način izbora članova za Ekspertnu radnu skupinu (ERS) za provođenje kurikularne reforme, te da 97 kandidata zadovoljava prijave za članove ERS-a, a šest za voditelja.

Po završetku 3. sjednice PSP-a održane u Banskim dvorima, ministrica Divjak je okupljene novinare ispred sjedišta Vlade izvijestila da je 3. sjednicom PSP-a predsjedao predsjednik Vlade Andrej Plenković. Istaknula je da je sjednica polučila dva važna rezultata - prvi je da su doneseni kriteriji za ocjenu zajedno s ponderima kako će se pojedini kriteriji ocjenjivati za četiri skupine koje su bile u natječaju naznačene, drugi je da su doneseni kriteriji i za voditelja ERS-a.

Podsjetila je i o koje je četiri skupine riječ - skupina za škole, za nastavničke studije, za visoko obrazovanje u dvije kategorije - društveno-humanistička i prirodoslovno-tehnička, te za jednoga člana ERS-a koji je pedagog. Ministrica je izvijestila kako je potom slijedila analiza formalnih uvjeta, te objasnila kako se tomu pristupilo tako da se eliminira ona prijava za koju su članovi PSP-a bili sigurni da nije ispunila uvjete iz natječaja. 97 kandidata zadovoljava prijave za članove ERS-a, šest za voditelja - među njima je i državni tajnik Glunčić.

Na natječaj za članove i voditelja ERS-a javila su se 132 kandidata, od kojih je 105 uspješno izvršilo svoje prijave, izvijestila je Divjak. Kandidati koji su uspješno izvršili svoje prijave, prijavili su se u više kategorija tako da su ukupno registrirane 173 uspješne prijave od kojih je 121 prijava zadovoljila uvjete natječaja. Od 105 kandidata koji su uspješno izvršili svoje prijave, 97 kandidata se u ovom trenutku nalazi u nekoj od kategorija. Natječaj predviđa da kandidati koji nisu uvršteni u Popis prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga natječaja mogu u roku od tri dana od dana objave popisa uložiti prigovor Ministarstvu elektroničkim putem.

Šest od ukupno deset kandidata za voditelja ERS-a zadovoljava u širem smislu formalne uvjete za voditelja, izvijestila je Divjak. Kada je pak riječ o skupinama i načinu na koji će članovi tih skupina ocjenjivati kandidate za članove ERS-a, dogovoreno je da svaki član PSP-a, osim predsjednika, sudjeluje u dvije od četiri spomenute skupine koje se ocjenjuju. Prvim dvjema skupinama (A i B), rekla je Divjak, predsjeda predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković, dok ona (Divjak) predsjeda drugim dvjema skupinama (C i D). Tako je, dodala je, u svakoj od dviju ocjenjivačkih grupa po pet članova PSP-a, koji će ocjenjivati po kriterijima, a na kraju će biti utvrđena rang lista i usuglašavanje po kriterijima.

Svi članovi PSP-a će pak, prema kriterijima, ocjenjivati kandidate za voditelja ERS-a, a kada se formiraju rang liste onda će, bez obzira na to u kojoj su od dviju ocjenjivačkih grupa bili, svi članovi PSP-a glasati, rekla je ministrica. Ministrica je potvrdno odgovorila na novinarsko pitanje je li među kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete za voditelja ERS-a i Matko Glunčić, državni tajnik u MZO-u.

Ocjenjivanje po grupama do 19. ožujka, nakon toga intervjui i glasanje, ako ne bude produženja, rok za izbor istječe 25. ožujka Novinare je zanimalo do kada će trajati taj postupak ocjenjivanja, a ministrica je odgovorila da je na sastanku dogovoreno da će sljedeća sjednica PSP-a biti 19. ožujka do kada bismo, rekla je, trebali odraditi posao ocjenjivanja po grupama. Jedno od pitanje bilo je i je li ministrica u ocjenjivačkoj grupi s Jasminkom Buljan Culej, a njezin odgovor bio je "mislim da nisam, ali nemam pojma".

Na pitanje je li se taj cijeli postupak mogao nekako pojednostaviti, Divjak je odgovorila kako se to moglo učiniti, ali i objasnila kako onda ne bismo imali priliku da se članovi PSP-a upoznaju s kandidatima i da ih procjenjuju po kriterijima. Ministrica je izvijestila da će nakon 19. ožujka biti održani intervjui s kandidatima za voditelja ERS-a, a potom glasanje, a ako ne bismo produžili rok, on istječe 25. ožujka do kada bi trebalo izabrati članove i voditelja ERS-a. Na novinarsku primjedbu kako je "prevladao dojam da sve kasni jer premijer nema vremena, da bi on u petak ujutro ustvrdio da do ovoga ponedjeljka nije dobio dukumente", ministrica je odgovorila kako su dokumenti i analize upućeni u Ured predsjednika Vlade prije desetak dana. PSP ima 11 članova, na čelu mu je premijer Plenković koji ga vodi uz potporu ministrice Divjak i predsjednice saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesne Bedeković. Članovi PSP-a su i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) akademik Zvonko Kusić, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zakalde za znanost (HRZZ) akademik Dario Vretenar, predsjednica Nacionalnoga vijeća za razvoj ljudskih potencijala prof. dr. Ružica Beljo Lučić, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Miloš Judaš, profesor s Odsjeka za pedagogiju zagrebačkoga Filozofskog fakulteta Neven Hrvatić i profesor sa zagrebačkoga Pravnoga fakulteta Frane Staničić, te bivša voditeljica ERS-a Jasminka Buljan Culej i predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec, koja je bila članica i prošlog ERS-a.