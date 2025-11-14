SUV vozila - od vojnih džipova do simbola luksuza. Odaberi svog favorita i glasaj u anketi

Nekad su gazili blato, a danas gaze crvene tepihe. SUV vozila (skraćeno od sport-utility vehicle) kombiniraju prostranost, višu poziciju sjedenja, bolju preglednost ceste i najčešće pogon na sva četiri kotača (AWD/4×4). U posljednje vrijeme SUV-ovi su postali najpopularniji tip vozila na mnogim tržištima jer nude svestranost: jednako dobro funkcioniraju u gradskoj vožnji, na dugim putovanjima, u obiteljskoj svakodnevici ili pri povremenoj off-road vožnji izvan asfalta.

Danas su sinonim za status, udobnost i sigurnost, ali prvi SUV-ovi nisu nastali iz želje za prestižem, nego iz čiste potrebe za preživljavanjem. Tijekom Drugog svjetskog rata, američki Willys Jeep MB i britanski Land Rover Series I postali su nezamjenjivi saveznici vojske. Bili su izdržljivi, jednostavni i mogli su proći gotovo svugdje. Nakon rata, vojnici su poželjeli njihove civilne verzije - i tako su se rodili prvi SUV-ovi: Jeep CJ, Toyota Land Cruiser i Land Rover Defender.

Donosimo vam listu najuzbudljivijih SUV modela današnjice i legendarnih terenskih ikona – savršenih za obiteljska putovanja, off-road avanture i udobnu vožnju kroz gradske ulice.

Toyota Land Cruiser ubrzo je stekla reputaciju neuništivog vozila. Na afričkim prašnjavim cestama i australskim prostranstvima, Land Cruiser je postao simbol pouzdanosti – automobil koji nikada ne odustaje. Nije čudo da ga i danas koriste humanitarne organizacije poput UN-a u najtežim misijama na planeti. Poznat je slučaj vozila koja su prešla više od milijun kilometara bez ozbiljnog kvara – dokaz da Land Cruiser nije samo auto, nego legenda na kotačima.

Iz istih vojnih korijena nastao je i Jeep Wrangler, automobil koji već osamdeset godina utjelovljuje američki duh slobode. Njegov prepoznatljiv, kvadratični oblik, mogućnost skidanja krova i vrata, te zvuk motora na makadamskom putu postali su simbol pustolovine. Wrangler se može uspinjati na planine, prolaziti kroz rijeke i savladati nagibe do 45 stupnjeva, a i dalje izgleda cool parkiran ispred kafića.

U kasnim sedamdesetima dogodila se revolucija. Mercedes-Benz je lansirao G-Class, izvorno vojno vozilo koje je ubrzo osvojilo srca civilnog tržišta. “G-Wagen” je ostao vjeran svojim korijenima - ručno se sklapa u Austriji, zadržao je kutijasti oblik i vojnu snagu, ali mu je Mercedes podario dušu luksuza. Danas ga jednako vole pustolovi, milijunaši i reperi. AMG verzija od 577 konjskih snaga, teška gotovo dvije i pol tone, ubrzava do stotke za manje od pet sekundi. Da, tenk može biti brz.

U Velikoj Britaniji, Land Rover je 1970. godine stvorio prvi pravi luksuzni SUV - Range Rover. Bio je to prvi automobil koji je uspješno spojio udobnost i eleganciju limuzine s autentičnom terenskom sposobnošću. Toliko je bio revolucionaran da je izložen u muzeju Louvre u Parizu kao primjer savršenog industrijskog dizajna. Range Rover je ubrzo postao omiljen među slavnim osobama i kraljevskim obiteljima - britanska kraljevska obitelj i danas koristi najnovije verzije tog modela.

Devedesetih i dvijetisućitih SUV je postao nešto više od automobila - postao je izjava. Kada se pojavio Cadillac Escalade, američki san dobio je svoje kotače. Ogroman, blistav, s kromiranom maskom i interijerom koji podsjeća na privatni avion, Escalade je postao omiljen među glazbenicima, sportašima i hollywoodskim zvijezdama. Pojavljivao se u stihovima rap pjesama, u spotovima i na filmskim setovima. To više nije bilo vozilo, postao je statusni simbol.

Kada je BMW X5 debitirao 1999. godine, stvorio je novu klasu pod nazivom “Sport Activity Vehicle”. Bio je to SUV koji se vozio kao sportski automobil. BMW je svoj novi model testirao na čuvenoj stazi Nürburgring, što dovoljno govori o njegovom sportskom karakteru. Uspjeh je bio trenutan, X5 je otvorio put čitavoj BMW-ovoj X seriji – X3, X6 i X7 – koji su ubrzo postali zaštitni znak marke.

A onda je 2002. stigao Porsche Cayenne i zauvijek promijenio sve što smo mislili da znamo o SUV vozilima. Porsche je dokazao da vozilo s pogonom na četiri kotača može biti i sportski stroj. Cayenne je bio brz, precizan i zabavan, ali i dovoljno prostran za obitelj. Taj model nije samo redefinirao cijeli segment, nego je spasio Porsche od financijskog kolapsa. Postao je prodajni hit koji je godinama donosio više od polovice ukupne zarade brenda. Njegove najbrže verzije danas postižu brzine veće od 300 km/h, što ga čini jednim od najbržih SUV-ova ikada proizvedenih. Ironično, sportska marka poznata po trkaćim automobilima opstala je zahvaljujući SUV-u.

Nedugo zatim, Audi Q7 V12 TDI pomaknuo je granice snage. S 500 konjskih snaga i nevjerojatnim okretnim momentom od 1000 Nm, Q7 V12 TDI bio je istinska inženjerska demonstracija moći. Sa dvanaest cilindara, bio je kao superautomobil u tijelu SUV-a. Njegov motor temeljio se na tehnologiji korištenoj u trkaćem automobilu Audi R10 TDI koji je pobjeđivao na utrkama 24 sata Le Mansa.

Japanski Infiniti FX, predstavljen 2003., donio je potpuno novu filozofiju. Bio je to prvi luksuzni SUV koji se svjesno odrekao terenskih sposobnosti i usredotočio isključivo na vožnju po asfaltu. FX je dijelio platformu s Nissan 350Z sportskim automobilom, što mu je dalo nevjerojatnu agilnost. Njegova snažnija verzija, FX45 s V8 motorom, mogla je ubrzati do 100 km/h za samo 6,3 sekunde, što ga je činilo bržim od mnogih tadašnjih BMW-a i Mercedes SUV-ova. Sa svojim elegantnim linijama i V8 motorom od 315 konja, postao je pionir onoga što danas nazivamo “crossover luksuz”.

A onda je stigao Lamborghini Urus, SUV koji je doslovno redefinirao samu ideju brzine i luksuza. S maksimalnom brzinom od oko 305 kilometara na sat, Urus je pokazao da vozilo s pet vrata i velikim prtljažnikom može ubrzavati poput rasnog supersportaša. Do stotke mu treba otprilike 3,5 sekundi, što je na razini mnogih niskih, “nabrijanih” coupea. Njegov kokpit izgleda kao unutrašnjost borbenog aviona: prekidači nalik onima u kokpitu, ogromni ekran, agresivne linije i tipka za paljenje motora skrivena ispod “crvene kapice” kao kod raketnog sustava. Zvuk snažnog V8 biturbo motora podsjeća na lavinu snage koja se spušta niz planinu: dubok, grlen i sve jači što se više penje u okretajima.

Aston Martin DBX, predstavljen 2020. godine, donio je novu dimenziju britanskog šarma u SUV svijet. Ručno izrađen u Velikoj Britaniji, DBX kombinira klasičnu eleganciju i modernu tehnologiju. Unatoč tome što je SUV, DBX i dalje odiše tipičnim Aston Martin karakterom: duga hauba, mišićave linije, sportski raspored sjedala i kokpit koji se osjeća više kao luksuzni lounge nego klasična unutrašnjost terenca. Ironično, baš kao što je Cayenne nekoć spasio Porsche, DBX je spasio Aston Martin, brend koji je godinama bio na rubu financijske provalije.

Od blatnih frontova do crvenih tepiha - SUV vozila danas su mnogo više od prijevoznog sredstva. Ona su simbol suvremenog života, slobode i samopouzdanja. U eri elektrifikacije i digitalnih inovacija, SUV-ovi ulaze u novo poglavlje - tiši, brži i pametniji nego ikad prije. No, bez obzira na pogon, jedan osjećaj ostaje isti: onaj kada sjedneš visoko, pogledaš cestu ispred sebe i znaš da možeš stići bilo kamo.