Sutra se cijepi 51 zastupnik: Troskot neće jer čeka lijek, Grbin objasnio zašto će se cijepiti

Nakon što su se proteklih dana protiv koronavirusa javno cijepili predsjednik države, ministri i članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite, sutra će cijepljenje biti organizirano i u Saboru.

Za primitak cjepiva dobrovoljno se prijavila trećina zastupnika, njih 51. Cijepit će se u 13 sati u jednoj od saborskih dvorana.

– Važno je da kao političke osobe pošaljemo poruku da se cijepiti treba, da je cjepivo važno i da može pomoći u borbi protiv COVID-19. Cijepit će se oni koji nisu preboljeli COVID i koji spadaju u rizične skupine – objasnio je neki dan šef Sabora Gordan Jandroković opravdavši cijepljenje zastupnika i time što je Sabor tijelo koje donosi zakone, koji su pak baza djelovanja i Vlade i državnih institucija.

Jandroković neće jer je prebolio

Sam Jandroković sutra se neće cijepiti jer je prebolio koronu. A već sutra cjepivo će primiti predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

– I to zato što sva istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj postoji izuzetan otpor prema cijepljenju. SDP je prije gotovo mjesec dana pokrenuo kampanju u kojoj smo počeli pozivati ljude da se cijepe, a najčešći odgovor građana bio je: “Cijepite se prvo vi pa onda nama govorite da se cijepimo.” S obzirom na to veliko nepovjerenje koje postoji prema cijepljenju uopće, a posebno prema COVID-19, mislim da je moja dužnost cijepiti se. I to javno, kako bih pomogao uvjeriti barem dio građana da je to sigurno i potrebno – kazao nam je Grbin.

Kako se u ovom trenutku na tržištu nalaze tri cjepiva, pitali smo ga je li se interesirao o razlikama među njima.

– Europska agencija za lijekove koja daje odobrenje za uporabu pojedinog lijeka ozbiljna je organizacija, imamo puno povjerenje da nije dopustila da se na tržište stave proizvodi, pa tako i cjepiva, koji bi bili rizični. Zato, koje god cjepivo dobijem, bit ću zadovoljan – uzvratio je Grbin priznavši da mu u cijeloj ovoj priči ima tek jedna nelagodna okolnost.

– Iskreno, kada dobivam bilo kakvu injekciju, bio bih sretniji da kamera nema u blizini, no smatram svojom obvezom promovirati cijepljenje, koje je tijekom 20. stoljeća spasilo nebrojene živote, pa ću onda izdržati i ovu malu nelagodu – rekao je Grbin.

Protiv cijepljenja nije ni Zeleno-lijevi blok u Saboru. Dapače, svi podupiru cijepljenje, no nitko od njih sutra ipak neće primiti cjepivo. Razlog ovakve njihove odluke stane u jednu riječ – prioriteti.

– Svi zastupnici našeg kluba već su se javili za cijepljenje svojom liječnicima opće prakse. No, mi inzistiramo da se plan cijepljenja implementira onako kako je i zamišljen, a to znači da prvi budu procijepljeni svi djelatnici staračkih domova, svi zdravstveni radnici, kao i svi oni koji rade u bolnicama, te svi koji spadaju u rizične skupine. Nije u redu, niti je pravedno, da zastupnici dobiju cjepivo prije nego što su procijepljeni oni koji se nalaze na prvoj liniji obrane od COVID-a. Među našim članstvom postoje ljudi koji su zdravstveni radnici pa znamo da oni još nisu cijepljeni niti znaju kada će dobiti cjepivo. Dakle, u trenutku kada je ključni problem nedostatan broj cjepiva koja smo dobili, krajnje je neprimjereno da saborski zastupnici na bilo koji način budu privilegirani. Što se tiče mene osobno, jedva čekam primiti cjepivo, ali ću to napraviti kao i svi drugi građani, kada dođem na red. Jer, u ovom trenutku u tom smislu od mene su važniji svi oni koji rade u zdravstvenom sustavu i održavaju ga – uime Zeleno-lijevog bloka kazala nam je Sandra Benčić dodavši kako bi kampanja promocije cijepljenja, u kojoj bi sudjelovali i saborski zastupnici, sada imala smisla da ne postoji problem nedostatnih doza cjepiva.

Prioritet stariji i ljudi u zdravstvu

– Mi zastupnici u kampanju bismo se trebali uključiti onda kada bi krenulo procjepljivanje opće populacije. Sad kad se najprije trebaju cijepiti zdravstveni djelatnici i oni koji rade u domovima za starije nije u redu da cjepivo dobijem ja, a ne neki liječnik. Ključno nam sad treba biti da su nam sigurni oni koji rade u zdravstvu, trebamo svi nastojati da nam oni budu i ostanu zdravi jer u ovoj situaciji njih najviše trebamo. A 151 zastupnik u Saboru ekvivalent je za dva ili čak i tri staračka doma, u smislu zaposlenika tih domova – istaknula je Benčić dometnuvši da ne stoji opravdanje kako se sabornici trebaju cijepiti među prvima jer oni donose zakone.

– Mi zakone možemo donositi i online javljanjem iz samoizolacije. I bez cijepljenja već smo našli model da parlament radi – naglašava Benčić.

A Mostov Zvonimir Troskot svoj je stav sažeo ovako: – Sad bi se najprije trebali cijepiti oni koji su koroni izloženi i oni koji imaju pulmološke probleme. No, farmaceutske tvrtke počele su razvijati i lijek za koronu, a ja sam uvijek prije za lijek nego za cjepivo. Cjepiva nisu loša, u slučaju korone možda se radi o najvećem otkriću u ovom stoljeću, ali valja se zapitati i to – tko je u ovom trenutku odgovoran ako dođe do nuspojava, koga se u tom slučaju može tužiti. To još ne znamo. Stoga će, Troskot, kako je kazao, pričekati lijek i sada se neće cijepiti.