Puljašića u Saboru može zamijeniti jedino Culej, ali to baš nije ugodno za HDZ

Odluka još nije donesena, u ponedjeljak je sjednica Predsjedništva pa će se sve znati. Tom su nam rečenicom jučer u HDZ-u odgovorili na pitanje hoće li Stevo Culej natrag u saborske klupe, nakon što je ostavku na zastupničku dužnost podnio Darko Puljašić, gradonačelnik Požege kojega je šef tamošnjeg komunalnog poduzeća Josip Vitez snimio dok ga je, zajedno s dogradonačelnikom Marijem Pilonom pokušavao privoljeti na namještanje poslova vrijednih 2,8 milijuna kuna favoriziranim tvrtkama.

Snimke koje je ovih dana objavio portal Telegram poslane su i USKOK-u, a na njima se jasno čuje kako gradonačelnik i njegov zamjenik Vitezu diktiraju koje tvrtke trebaju dobiti poslove i kako mu daju do znanja da je na svoju poziciju došao po političkoj liniji, što bi značilo da ovisi o politici i da ga ona u svakom trenutku može maknuti.

Željko Glavić nije htio na listu

Ovaj slučaj nije jedini pravosudni problem s kojim se suočava požeški gradonačelnik.

Puljašić je, naime, u rujnu prošle godine na zahtjev DORH-a ostao bez saborskog imuniteta kako bi se nastavio kazneni postupak iz 2018. godine, u kojem mu se sudi zbog krivotvorenja poslovne isprave i subvencijske prijevare. Nakon skidanja imuniteta govorio je kako ne misli da će njegovi problemi s DORH-om negativno utjecati na stranku, tvrdio je, ni on ni njegovi suradnici nisu učinili ništa protuzakonito, no ovaj put, suočen s javnom objavom kompromitirajućih snimki, ipak je morao odstupiti iz Sabora.

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković ovih se dana tako ponovno našao pred pitanjem zbog čega je na izbornu listu HDZ-a stavio čovjeka koji je pod udarom DORH-a pa je pred kamerama morao priznati da su “istančani radari kojima u hipu prepoznaje tko ima kakvu agendu”, a kojima se hvalio svega nekoliko dana prije, u Puljašićevu slučaju zakazali.

Premijer je objasnio da je Puljašić na HDZ-ovoj listi u petoj izbornoj jedinici u srpnju završio zato što je stranka htjela kandidirati nekoga iz Požege, a šef tamošnje županijske organizacije Željko Glavić “iz nekih svojih razloga” nije htio na listu.

S izborne liste HDZ-a u petoj jedinici u Sabor je ušlo osam kandidata, među kojima i ministri Zdravko Marić, Mario Banožić i Josip Aladrović te brodsko-posavski župan Danijel Marušić.

Zbog nespojivih dužnosti u Saboru ih je zamijenilo drugih četvero kandidata s liste, s koje izvorne zastupničke mandate imaju još Puljašić, Pero Ćosić, Marijana Balić i Mladen Karlić. Jedina preostala mjesta na listi nosili su Nikola Mažar i Stevo Culej, a kako je Mažar na nespojivoj funkciji državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, jedini s liste koji još može zamijeniti Puljašića je Stevo Culej.

Ovakva situacija teško da može biti ugodna za stranku, budući da saborska većina broji minimalnih 76 ruku, a Culej je u sklopu prošlog saziva u više navrata pokazao kako ga se teško može kontrolirati. Javno je, primjerice, kritizirao Vladu zbog ratifikacije Istanbulske konvencije, a u prvom krugu predsjedničkih izbora je, umjesto HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, podupro Miroslava Škoru. Culej se u drugom izbornom krugu vratio u tabor Grabar-Kitarović, no jasno je da nije riječ o čovjeku na čiju bi poslušnost u svakom trenutku stranka mogla računati.

Culej: Vrijeme će pokazati svoje

U HDZ-ovim kuloarima jučer su se zato mogle čuti i teorije da bi Culej mogao izvisiti, i to tako da Mažar odstupi s čelne pozicije u Središnjem državnom uredu i aktivira se u Saboru. No u takve je teorije teško povjerovati jer veliko je pitanje kako bi stranački vrh mogao objasniti zašto im je do te mjere nepoželjan čovjek kojega su prije svega nekoliko mjeseci stavili na izbornu listu, unatoč protivljenjima i upozorenjima i nekih svojih istaknutih članova.

Osim toga, Culej je na toj listi ostvario drugi rezultat po broju preferencijalnih glasova, odmah iza Zdravka Marića, što dodatno podebljava njegov izborni legitimitet i bilo bi krajnje nekorektno prema biračima zanemariti tu činjenicu.

Sam Culej jučer nam nije htio komentirati novonastalu situaciju.

– Nemam vam što reći, vrijeme će pokazati svoje – rekao nam je Culej, ne želeći odgovoriti ni je li osobno spreman ući u Sabor.

– Duga je to priča i ne bih sada o tome – bilo je jedino što smo uspjeli dobiti od Steve Culeja.

VIDEO Ministar Oleg Butković obišao tunel Debeli Brijeg na Pelješcu