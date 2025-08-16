Naši Portali
Mirko Galić

Što je ostalo od Tuđmanove pomirbe ako se s naletom ustaštva nosimo kao domobrani?!

16.08.2025. u 12:37

Tko bi u Njemačkoj vikao 'Sieg Heil' strpali bi ga u zatvor ili u ludnicu

S Franjom Tuđmanom posmrtno se ne događa ništa što se nije dogodilo drugim povijesnim ličnostima koje su obilježile svoju epohu – da ga protivnici pozivaju u pomoć kad državi ne ide, a da pristaše očekuju da arbitrira u novom sukobu koji ne mogu zaustaviti. Oni koji su ga najviše osuđivali, sad bi ga najradije vratili u politički život. Sukobi oko političke povijesti otišli su tako daleko da bi prvi hrvatski predsjednik, da se, čudom, vrati, u ovu Hrvatsku iz straha pobjegao na Mirogoj. Povjesničar u njemu teško bi podnio da mu pred nosom mašu znakovljem države protiv koje se dva puta uspješno borio.

VO
VoxTimeo
13:24 16.08.2025.

Valjda je gospodin Mirko gledao RTS zabunom. Tamo se događa ustanak U*taša

OL
olujasviholuja
13:03 16.08.2025.

Prvo, treba povijest koju su pisali sekretari partije izbrisat i treba istinitu na pisat. Drugo, srpsko-jugoslavenska propanganda širila po svijeti, eto pojavile se yustaše u Hrvatskoj i već kolj. u zrpski narod, a onda neki tada u Hrvatskoj oblače crnee uniforme i stavljaju ystaške znakove, što srbi iskorištavaju u propagadi, gdje se dr. Tuđman morao odgraditi na svakom sastaku koji je vodijo za prizavanje 🇭🇷, a neki u Hrvatsko nisu mogli shvatiti, da hrvatskoj takve stvari ne idu uprilog, jer srpska strana to obilato koristi. Nemojmo se zavaravati da su države htjele raspad juge. Zato je morao Tuđman malo oštrije o hosu i ndh_au

MI
mitego
13:28 16.08.2025.

Što god mi uradili, rekli ili obukli, mi smo ustaše za Srbe i crvene fašiste i tifusare. A tako nam je svejedno što će Europa misliti, imaju oni svog posla s pravom ekstremnom desnicom kod svoje kuće! Ustalom nisu oni Hrvatsku ni htjeli, ni obranili, mi smo! Živo me zaboli što misle soboslikarski Austrijanci, Francuzistan ili Britanski turban! Ni onoj šaki jada, Orbanu i Ficu, ne mogu ništa iako im direktno utječu na politiku. Što mogu nama?! PŠK

