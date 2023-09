Sustavi koji bi mogli postati europskog proturaketnog štita: U Ukrajini uništio 13 ruskih dronova

Vojni poligon Bundeswehra Todendorf nalazi se izravno uz Baltičko more. To je klasični poligon za vježbe. Ali, u posljednje vrijeme je pored starih zgrada od opeke postavljen kompleks kontejnera. Bundeswehr i industrija su uspostavili obrazovni centar za sustave protuzračne obrane. Zapovjednik protuzračne obrane Ingo Gerhartz govori o tom projektu u superlativima.

Ne vidi u tomu preblisku suradnju između industrije i njemačke vojske, ali hvali suradnju s njemačkim obiteljskim poduzećem Diehl Defence, koja je dovela do brzog povećanja proizvodnje sustava protuzračne obrane, piše Deutsche Welle. Zadovoljan je i brzinom nabave sustava IRIS-T za Bundeswehr. U lipnju 2023. potpisani su ugovori, u listopadu 2024. bi prvi sustav trebao biti u upotrebi u Bundeswehru. Do 2027. bi njemačka vojska trebala imati šest takvih protuzračnih sustava.

IRIS-T SLM u ratu u Ukrajini

Ukrajini su dosad isporučena dva takva protuzračna sustava, treći bi trebao biti isporučen najesen. Na širem području Kijeva proturaketni sustav „Made in Germany" štiti ljude i takozvanu kritičnu infrastrukturu od ruskih dronova Shahed i prije svega od krstarećih raketa tipa Kalibr.

Više od 110 ruskih raketa i dronova njemački sustav je dosad oborio, kaže Harald Buschek, mjerodavni direktor u poduzeću Diehl Defence. U proljeće 2023. je sustav čak odjednom onesposobio ruski napad s 13 dronova. Jer, on može istovremeno gađati više ciljeva. Direktor s ponosom pripovijeda o susretu s gradonačelnikom Kijeva Vitalijem Kličkom i ukrajinskim veleposlanikom Oleksijem Makejevim, koji izuzetno hvale taj proturaketni obrambeni sustav.

Buschek je istovremeno impresioniran kako profesionalno Ukrajinci rukuju proturaketnim sustavom iz Njemačke. Oni ne koriste maksimalnu udaljenost od 40 kilometara nego unatoč opasnosti čekaju dok se ruske rakete približe na 30 kilometara ili bliže, da bi ih oborili. Time povećavaju sigurnost pogotka koja je oko Kijeva navodno „sto posto".

Njemački protuzračni sustav koristi se u najtežim ratnim uvjetima. Ako pritom ima poteškoća Ukrajinci mogu nazvati izravno kod proizvođača Diehl Defence. A proizvođač koristi ideje ukrajinskih vojnika kako bi sustav još bolje prilagodio potrebama korisnika. Od toga profitira i Bundeswehr. Razmjenjuju se iskustva o tomu kako se sustav konkretno koristi.

IRIS-T SLM na putu da postane izvozni hit

Uspjesi u Ukrajini zainteresirali su i druge nacije za njemački obrambeni sustav. A to za Diehl Defence znači milijardski posao, iako tvrtka ne želi otkriti kolika je službena cijena. Samo kažu da se povećavaju kapaciteti proizvodnje kako bi u idućoj godini mogli proizvesti do 500 raketa, a do 2025. osam kompletnih sustava koji se sastoje od radara, zapovjednog centra i lansera raketa. IRIS-T SLM mogao bi postati njemački izvozni hit. Zato je sa stajališta poduzeća Diehl Defence razumljivo da su skupa s Bundeswehrom u rekordnom roku izgradili centar za obuku, hale i betoniranu pistu, kako bi se moglo vježbati na sustavima koji su postavljeni na tri teretna vozila.

"European Air Defence Academy" postaje stvarnost

Njemačka vojska vidi prednost u suradnji s industrijom. Jer, s njemačkoga stajališta bi IRIS-T SLM trebao postati važan dio europskog proturaketnog štita. Savezni kancelar Olaf Scholz je u svom govoru o budućnosti Europe u Pragu prije godinu dana najavio takozvanu inicijativu European Sky Shield koja se počinje ostvarivati centrom za obuku "European Air Defence Academy" na Baltičkom moru.

Bundeswehr želi prednjačiti i nada se međunarodnoj suradnji. Šef njemačkih zračnih snaga Gerhartz priželjkuje da što više nacija koristi sustav IRIS-T i da vojske međusobno surađuju.

Dosad je protuzračni sustav IRIS-T SLM i novi centar za obuku pogledalo 14 inspektora zračnih snaga iz drugih zemalja. Neki su već pokazali zanimanje za taj sustav. Ali, najvažniji njemački partner, Francuska, nije bila među njima. Tamo očito i dalje žele raditi na vlastitim sustavima protuzračne obrane.

