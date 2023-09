FOTO Susret koji je nasmijao društvene mreže: 'Sjajno, američki predsjednik susreće Staljina'

Gospodin Staljin stisnuo je ruku američkog predsjednika na samitu G20 u Indiji i zadovoljan objavio fotografiju kao svjedočanstvo čime je jako razveselio društvene mreže. Sovjetski diktator odavna je mrtav, ali na svečanoj večeri za sudionike samita G20 u New Delhiju, koji je bio potpuno vegetarijanski s posebnim naglaskom na proso, namirnicu posluženu u svim mogućim sljedovima, gost je bio i M.K. Staljin, ministar indijske države Tamil Nadu, koji je dobio priliku pozdraviti se s američkim predsjednikom Joeom Bidenom.

M.K. Staljin rođen je 1953. u Indiji tek nekoliko dana prije smrti Josifa Visarionoviča Staljina, i njegov otac nadjenuo je novorođenom sinu ime u čast sovjetskog vođe. Na vlasti od 1920. do 1953., Staljin je uspostavio totalitarni režim u Sovjetskom Savezu koji je usmrtio milijune ljude.

Indijski Staljin objavio je na mreži X (bivši Twitter) fotografije sebe kako se rukuje s Bidenom, a uz njih stoji indijski premijer Narendra Modi.

"Sjajno, američki predsjednik susreće Staljina nakon Drugog svjetskog rata", jedan je od komentara na društvenoj mreži.

Attended the #G20Dinner at Kaveri Table hosted by Hon'ble President of India @rashtrapatibhvn. @POTUS @narendramodi pic.twitter.com/AbT5PenVru