Šušnjar: Kod nas nema nestašica goriva, nema vojske na cestama koja dostavlja gorivo

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar govorio je u emisiji HRT-a o svom profesionalnom putu, ulasku u politiku i aktualnim gospodarskim izazovima, osobito u kontekstu energetskih kriza i globalnih poremećaja. Rođen u Mostaru, diplomirao je pravo u Splitu, nakon čega se preselio u Zagreb radi razvoja karijere. "Završio sam pravni studij i otisnuo se put Zagreba kao i svaki drugi Hercegovac. Ocijenio sam da je za moj profesionalni razvoj i poduzetnički duh Zagreb sredina koja bi zadovoljila te potrebe", rekao je. Karijeru je gradio u odvjetništvu, uglavnom u području gospodarskog prava, a bio je i stečajni upravitelj. Naglasio je kako dolazi iz konzervativne i poduzetničke obitelji i da te vrijednosti nastoji živjeti i danas. "Nastojim poštivati druge oko sebe i sve razlike koje su među nama. Mene su odgajali cijeli život da je čovjek čovjek", ispričao je.

Jedan je od osnivača Domovinskog pokreta, ali u politiku je, kako kaže, ušao prilično pasivno. Nikada nije bio na izbornim listama, a ministarsku funkciju prihvatio je na nagovor Ivana Penave. "Mislim da sve od ovih ustrojbenih i normativnih akata koje smo napravili u Domovinskom pokretu su većim dijelom moja zasluga i ljudi koji tamo rade". "Penava je inzistirao i prepoznao moj rad, trud, zalaganje i stručnost i tražio me da budem ministar gospodarstva, dok su neki drugi koji su mene dulje znali rekli kako se nisu mene sjetili", pojasnio je. Dodao je da mu je ulazak u Vladu bio iznenađenje te da je odluku donio uz konzultacije s obitelji.

Prisjetio se i napetog razgovora s mađarskim ministrom, ističući važnost jasne obrane nacionalnih interesa. "Ja sam tada rekao mađarskom ministru, a to je bio dosta žustar razgovor, bez imalo diplomacije i kamera, da sam ja tu ne radi njega, koji je nas u jednom trenutku nazvao 'ratnim profiterima', što je nedopustivo, već da sam ja tu radi mađarske nacije i naroda i našeg prijateljskog naroda. Da se ponašam kao on, ne bi ni došao na sastanak", ispričao je. "Treba biti nekad i malo nediplomatičan, ali jasan i beskompromisan u obrani interesa Republike Hrvatske, ali to su i njihovi interesi, samo što oni imaju neke druge pa su malo balansirali i zarađivali", dodao je.

Govoreći o energetici, istaknuo je da Hrvatska ima stabilnu opskrbu i razvijenu infrastrukturu. Naglasio je da unatoč globalnim krizama nema nestašica goriva te očekuje stabilizaciju cijena. "Mi možemo vidjeti da kod nas nema nestašica goriva, nema vojske na cestama koja dostavlja gorivo niti smo radili diskriminaciju između domaćih i stranih kupaca i mislim da za to neće biti potrebe ni u budućnosti", kazao je. "Nestašice derivata nije bilo i neće biti, a što se tiče cijena očekujem smirivanje kroz vrlo kratki period, oko 15 do 30 dana, da bi došlo do deeskalacije ovog sukoba što će značajno utjecati na cijene nafte koja bi se onda trebala vratiti u neke razumne okvire", zaključio je.

Osvrnuo se i na plan razvoja nuklearne energije, prema kojem bi ona do 2040. činila 30 posto proizvodnje električne energije. "16 posto zadovoljavamo iz NE Krško koja je u suvlasništvu zajedno sa Slovencima, 50 posto. Kad pogledate nuklearnu kartu svijeta na njoj nema Republike Hrvatske jer se na njoj ubraja jedino ono što je izgrađeno na vašem tlu", objasnio je. Najavio je i zakonske korake za izgradnju nuklearne elektrane, uz odluku o vrsti reaktora koja će biti prepuštena struci. " Imamo studije koje su napravljene i istražene određene lokacije još prije černobilske tragedije što nam daje svojevrsnu vremensku prednost pred ostalima, ali isto tako i materijalnu jer te studije danas koštaju oko 100 milijuna eura", objasnio je. "Ja se nadam da ćemo mi vrlo brzo biti spremni za izgradnju te početi tu izgradnju i dovršiti je u optimalnom roku", poručio je.