Donald Trump dobio Nobelovu nagradu, objavljena i fotografija: 'Prekrasna gesta...'

María Corina Machado, venezuelska oporbeni liderica, susrela se s američkim čelnikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući te mu donijela jedinstven dar - Nobelovu nagradu za mir. Machado, žestoka kritičarka bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, osvojila je nagradu 2025. godine za svoju kampanju za veću demokraciju. Sada je ostavila medalju u Bijeloj kući, ističe CNN.

Bijela kuća objavila je fotografiju koja prikazuje Machado i Trumpa kako drži veliku zlatni okvir s medaljom i posvetom: "Predano kao osobni simbol zahvalnosti uime venezuelskog naroda u priznanju predsjednikovog principijelnog i odlučnog djelovanja za osiguranje slobodne Venezuele.“

O svemu se oglasio i Trump te poručio: "Maria mi je predala svoju Nobelovu nagradu za mir za rad koji sam obavio. Prekrasna gesta uzajamnog poštovanja." No, Nobelov centar za mir sa sjedištem u Oslu pojasnio je: "Medalja može promijeniti vlasnika, ali titula dobitnika Nobelove nagrade za mir ne može."

Machado je istakla kako je sastanak bio povijesni i izvanredan. Uz to, dodala je kako Trumpova administracija razumije potrebu za obnovom institucija, zaštitom ljudskih prava i slobode govora te za novim izbornim procesom koji bi potaknuo Venezuelance na povratak u svoju zemlju.

Unatoč ranijoj podršci Machado i Edmundu Gonzálezu - kandidatu za predsjednika - Trump nije stao iza oporbe nakon Madurova hvatanja. Umjesto toga, izabrao je bivšu potpredsjednicu Delcy Rodriguez za vršiteljicu dužnosti predsjednice, što je mnoge iznenadilo. Trumpova administracija više puta je naznačila da vidi Rodriguez kao stabilan i pragmatičan izbor s kojim SAD može surađivati.

"Znam da se predsjednik radovao ovom sastanku i očekivao je dobar i pozitivan razgovor s gospođom Machado koja je doista izvanredan i hrabar glas za mnoge ljude Venezuele", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. No, dodala je da Trump ostaje pri svojoj ranijoj tvrdnji da Machado nema potrebnu podršku da vodi Venezuelu. "U ovom trenutku njegovo mišljenje o tom pitanju nije se promijenilo“, rekla je.