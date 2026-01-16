Škotske časne sestre strašnim metodama mučile djecu. Gurale im sapun u usta, trljale urin po njima...

Dvije bivše časne sestre i umirovljena radnica osuđene su za zlostavljanje ranjive djece u dječjim domovima u Škotskoj prije više od četrdeset godina. Carol Buirds (75), Eileen McElhinney (78) i Dorothy Kane (68) podvrgavale su više žrtava okrutnom i neprirodnom postupanju u dva doma koja je vodio katolički red Sestre Nazaretske. Djela su počinjena u domovima Nazareth House u Lasswadeu (Midlothian) i Kilmarnocku (East Ayrshire) između 1972. i 1981. godine.

Tijekom petotjednog suđenja u Edinburghu prošle godine porota je čula kako je Buirds, poznata kao sestra Carmel Rose, trljala dječju posteljinu natopljenu mokraćom po djeci te im silom gurala hranu i sapun u usta. Ured javnog tužitelja priopćio je da je također zaključavala jedno dijete u ormar, a drugo u neosvijetljeni podrum bez pristupa vodi. Buirds je također višekratno fizički napadala djecu, često koristeći predmete poput remena, drvenog ravnala i štapa. U izjavi prilikom izricanja presude, sudac Iain Nicol rekao je: 'Najgori primjeri uključivali su višekratno udaranje dječjih glava o zidove, udaranje remenom, štapovima, ravnalima i papučama, udaranje šakama i nogama po glavi i tijelu, guranje sapuna u usta, zaključavanje djece u ormare, prisilno hranjenje, trljanje posteljine natopljene mokraćom po glavi djece, prisiljavanje na sjedenje u hladnim kadama i pranje podnim četkama.

U mnogim slučajevima djeca su bila ozlijeđena, a u jednom slučaju teško ozlijeđena', piše Sky News.

McElhinney, poznata kao sestra Mary Eileen, bila je nasilna prema djeci, prisiljavala ih na stajanje pod hladnim tuševima i sjedenje u hladnim kadama. COPFS navodi da je koristila četku za kosu kako bi udarala jedno dijete po stražnjici te ozlijedila drugo metalnim češljem, odbijajući prestati četkati kosu unatoč djetetovoj boli.

Sudac Nicol izjavio je: 'Najgori primjeri vašeg kažnjivog ponašanja uključivali su udaranje po tijelu djece, zbog čega je jedno palo na tlo, višekratno udaranje nogama i skakanje po tijelu djeteta, prisiljavanje na hladan tuš ili sjedenje u hladnoj kadi, hvatanje djece za odjeću, kosu ili ruke i vučenje, kao i višekratno pljeskanje po licu. Patnja i ozljede su uzrokovane od strane vas'.

Kane je osuđena zbog višekratnog hvatanja dječaka, uključujući za kosu, te njegovog obuzdavanja pritiskanjem koljena na prsa. Također nije intervenirala kada je svjedočila da drugi djelatnik zlostavlja dijete, a drugog dječaka prisilila je u ormar prije nego što ga je zaključala. Žrtve, koje su sada sve odrasle osobe, imale su između pet i četrnaest godina kada je zlostavljanje počelo. Sudac Nicol istaknuo je da su iskazi žrtava 'potresni' te je pohvalio njihovu 'hrabrost i snagu' prilikom svjedočenja na suđenju.

Trojka je proglašena krivom u studenom, a osuđena u četvrtak. Buirds je osuđena po 13 točaka optužnice, uključujući osam optužbi za okrutno i neprirodno postupanje, napad do teške ozljede, napad do ozljede te tri optužbe za napad. Sudac Nicol primijetio je da neke žrtve i dalje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i drugih mentalnih poremećaja uzrokovanih zlostavljanjem.

- Lijekovi i drugi oblici liječenja bili su i još uvijek su potrebni. Neki govore o suicidalnim mislima, a jedna od oštećenica bila je hospitalizirana godinu dana i bila je nijema pet godina - kazao je i dodao da Buirds i dalje poriče bilo kakvu krivnju i nije pokazala „nikakvo kajanje“.

Buirds, iz Wallsenda u Tyne and Wearu, osuđena je na 15 mjeseci zatvora. McElhinney je osuđena po pet točaka optužnice, uključujući tri optužbe za okrutno i neprirodno postupanje te dvije za napad. - Ovi prekršaji počinjeni su na početku vašeg redovničkog poziva kada ste bili mladi, a socijalni radnik smatra da ste vrlo vjerojatno bili pod snažnim utjecajem starijih i iskusnijih časnih sestara. Nema naznaka daljnjeg kažnjivog ponašanja u posljednjih 45 do 50 godina. Tijekom tog vremena radili ste kao socijalna radnica, a kasnije kao volonterka podržavajući ranjive osobe - kazao je Nicol.

McElhinney, iz Bishopbriggsa u East Dunbartonshireu, osuđena je na 12-mjesečnu uvjetnu kaznu s 240 sati neplaćenog rada. Također joj je naređeno da ostane u svom domu između 16 i ponoći tijekom devet mjeseci. Kane je osuđena po dvije optužbe za okrutno i neprirodno postupanje. Kane, iz Lasswadea u Midlothianu, dobila je nalog za društveno koristan rad od 150 sati neplaćenog rada koji mora obaviti u roku od devet mjeseci. Faith Currie, javna tužiteljica za Lothian i Borders u COPFS-u, izjavila je da je takvo zlostavljanje 'nikada nije bilo prihvatljivo i nikada se nije smjelo dogoditi'. - Carol Buirds, Eileen McElhinney i Dorothy Kane bile su povjerene skrbi ranjive djece, ali umjesto toga izdale su to povjerenje i nanijele trajnu štetu svojim kaznenim postupcima - dodala je.