Sumnjiče je da je tražila novac i zemljište od 6500 kvadrata

Novac i da se na njezino ime prepiše građevinsko zemljište od 6500 metara kvadratnih kod Rogoznice. To su, kako se sumnja, bili zahtjevi Josipe Rimac, bivše HDZ-ove kninske gradonačelnice te sada ekspresno smijenjene države tajnice, kako bi pomogla nekim poduzetnicima koji su s njom uhićeni. A ti poduzetnici koji su s njom uhićeni su Ante Sladić, koji se bavi uzgojom stoke i Josip Ravlić. Kao i Josipa Rimac i oni su ispitani u USKOK-u. Ravlić je nakon ispitivanja pušten dok će se za Sladića vjerojatno tražiti istražni zatvor.

Sladić ima tvrtke Gregoda d.o.o. Solin i Eko-Dar Prerada bilja d.o.o, dok je Ravlić suosnivač tvrtke Sirena d.o.o. Njih se dvojica sumnjiče da su Josipu Rimac tražili da utječe na Ružicu Njavro, šeficu kabineta u Ministarstvu poljoprivrede i članicu Upravnog vijeća Agencije za plaćanje u poljoprivredi kako bi osigurala izmjenu Uredbe o zakupu šumskog zemljišta i to tako da se ta Uredba prilagodi potrebama tvrtki Sladića i Ravlića. Tim izmjenama njih bi dvojica, kako se sumnja dobili veće iznose državnih poticaja i potpora, a dobili bi i više državnog zemljišta u zakup. Kako bi se sve to ostvarilo, sumnja se, da su Sladić i Ravlić Marinka Tokmakčiju, inače kninskog gradskog vijećnika tražili da utječe na Natašu Turbić, HDZ-ovu načelnicu Gračaca da im osigura raspisivanje najtječaja za zakup krških pašnjaka. U natječaju su trebali biti navedni uvjeti prema izmijenjenoj uredbi, odnosno oni uvjeti koji bi odgovarali tvrtkama Sladića i Ravlića.

Sladić se sumnjiči i da je sve to dogovorio s Josipom Rimac kojoj je obećao neutvrđeni iznos novca, te da će na nju prepisati građevinsko zemljište od 6500 metara kvadratnih kod Rogoznice. On je kako se sumnja obećao i da će veće novčane iznose dati i trećim osobama koje će u ovu priču biti uključene.

Sukladno tim dogovorima sa Sladićem, sumnja se da je tijekom ožujka 2020. Josipa Rimac tražila Ružicu Njavro da iskoristi utjecaj koji ima kod ministrice poljoprivrede Mariju Vučković kako bi se osigurale izmjene ranije spomenute Uredbe o zakupu šumskog zemljišta. Sumnja se da je Sladić obećao novčanu nagradu i Ružici Njavro, koja je u dogovoru s njim i Josipom Rimac predložila ministrici Vučković da se Uredba izmjeni. Uz to je tražila da se u cijelu priču kao stručna osoba uključi i Zoran Grgić, dekan Agronomskog fakulteta u Zagrebu, koji je već ranije, tvrde istražitelji, u skladu sa Sladićevim željama pripremio prijedloge izmjene spomenute Uredbe.

Grgić je prije no što su izmjene Uredbe poslane u Ministarstvo poljoprivrede, iste te izmjene, kako se sumnja slao Sladiću i Josipi Rimac kako bi oni prekontrolirali je li sve napravljeno po Sladićevim željama. Kada je shvatio da je, sumnja se da je Sladić početkom travnja Josipi Rimac u njenoj obiteljskoj kući predao neutvrđeni iznos novca. Osim toga, dao joj je, tvrde istražitelji, najmanje 10.000 eura za Ružicu Njavro a taj je novac Josipa Rimac koji dan kasnije i predala Ružici Njavro u Zagrebu. Osim što je dobila taj novac, Sladić joj je preko Josipe Rimac poručio da će dobiti još 500.000 kuna, nakon što se realizira izmjena Uredbe.

No problem je za sve njih nastao kada prijedlozi izmjena Uredbe koje je predložio dekan Grgić nisu u potpunosti prihvaćene, pa je Ružica Njavro, kako se sumnja, s Josipom Rimac dogovorila da će dekan Grgić u sklopu e-savjetovanja dati službeni komentar na nacrt Uredbe i to u ime Agronomskog fakulteta. A dogovoreno je i da će više drugih osoba stavljati primjedbe i to tako da te primjedbe odgovaraju Sladiću, jer onda Ministarstvo poljoprivrede to ne bi moglo ignorirati, a Ružica Njavro bi se pobrinula da se komentari i primjedbe na Uredbu i usvoje.

Što se pak tiče Nataše Turbić, ona se sumnjiči da je za svoju ulogu u ovoj priči dobila 10.000 eura, koje joj je predao Tokmačija. Njih su dvoje inače rođaci, a tijekom travnja su se u Gračacu našli s Josipom Rimac kako bi sve dogovorili.