Akcija policije i USKOK-a: Sumnjiče kriminalnu skupinu da je iz Južne Amerike prokrijumčarila 1,5 tona kokaina

Policija i USKOK, prema neslužbenim informacijama pokrenuli su novu akciju protiv kriminalne skupine koja se sumnjiči za krijumčarenje najmanje 1,5 tona kokaina iz Južne Amerike.

Među onima koji su za sada osumnjičeni su i neki stari znanci policije. Jedan od njih je, neslužbeno se doznaje, Petar Ćosić Šarac kojem su istražitelji u srijedu ujutro pokucali na vrata.

Osim njega osumnjičen je i Oliver Čokara, zagrebački poduzetnik koji je koncem prošle godine osuđen na šest i pol godina zatvora zbog 800 kilograma kokaina koji je lani nađen u bananama u Luci Ploče. Osim toga mu je temeljem nagodbi s USKOK-om oduzeto i 1,5 milijuna kuna.

Lani je policija u nekoliko navrata u Luci Ploče zaplijenila više stotina kilograma kokaina i već je tada rečeno da se istražuje kome je droga bila namijenjena. Jedan krak je istražitelje odveo do Čokare i njegovih suoptuženika. Je li ovo nastavak tih akcija bit će jasnije nakon što se obave sve pretrage. Akcijom je obuhvaćeno još nekoliko osoba.

Što se tiče Ćosića on je svojevremeno pao u akciji Dogma zbog krijumčarenja 339 kilograma kokaina. Nakon godina povlačenja po sudovima većina njegove grupe se 2017. nagodila s USKOK-om, a on je tada bio osuđen na četiri godine zatvora i oduzimanje 150.000 eura. Do sporazuma je u istražnom zatvoru već bio proveo tri i pol godine.

