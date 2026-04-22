PROMETNA NESREĆA

Tragedija u Međimurju: Vozač skutera poginuo nakon strašnog pada

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
22.04.2026.
u 10:32

Zbog očevida je do 23 sata bila zatvorena dionica županijske ceste 2015, a promet se odvijao obilazno.

Vozač skutera poginuo je u utorak navečer u Maloj Subotici nakon što je u zavoju udario u rubni kamen, pao sa skutera i udario u metalni stup prometnog znaka, izvijestila je u srijedu međimurska policija.

Nesreća se dogodila oko 20,40 u Dravskoj ulici, gdje se 46-godišnji vozač skutera čakovečkih registarskih oznaka nije kretao sredinom obilježene prometne trake. U zavoju je udario u rubni kamen, nakon čega se skuter prevrnuo, a vozač pao na travnatu površinu i udario u metalni stup prometnog znaka.

Na mjesto nesreće izašla je ekipa hitne pomoći koja je potvrdila smrt vozača. Policija je izvijestila i da je vozač tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu koja nije bila homologirana. Zbog očevida je do 23 sata bila zatvorena dionica županijske ceste 2015, a promet se odvijao obilazno.

Svake minute izađe jedan auto, a svake tri sekunde jedna baterija: Pogledajte prizore iz veličanstvene kineske tvornice
