Sud odlučuje o zahtjevu USKOK-a da se Kosti Kostanjeviću te ocu i sinu Galiću odredi istražni zatvor

Kosta Kostanjević do zadnjeg dana travnja bio je na čelu ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO), a kakva će mu biti daljnja sudbina, na Praznik rada odlučit će sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda. Jer tamo će Kostanjević, sa suosumnjičenicom Slavkom Galićem biti doveden danas u 11 sati jer je USKOK tražio da se njima dvojici, ali i Domagoju Galiću, koji je trenutačno u BiH odredi istražni zatvor. Hoće li se do ročišta u 11 sati, Domagoj Galić vratiti u Hrvatsku, kao što su to najavili njegovi odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić, tek će se vidjeti. Ako se vrati, prvo će trebati biti ispitan u USKOK-u gdje su dan ranije ispitani njegov otac Slavko i Kostanjević. Obojica su iznijela obranu, a Nikica Leskovar, branitelj Koste Kostanjevića je nakon toga kazao da njegov klijent niječe krivnju. Stanić i Mandić nisu htjeli komentirati kako se branio Slavko Galić.

USKOK oca i sina Galića te Kostanjevića sumnjiči za zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zloporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje isprava u sklopu zločinačkog udruženja. Inkriminacije koje USKOK stavlja na teret Galićima i Kostanjeviću, dosta se poklapaju s navodima kaznene prijave koju je početkom travnja podnio Anto Nobilo, odvjetnik koji je u međuvremenu osnovao i političku stranku, no nekih razlika ipak ima. Glavna je što među onima koje USKOK sumnjiči nije Tomislav Tomašević, a malo se razlikuje i inkriminirano vrijeme. U Nobilovoj kaznenoj prijavi navodilo se da je Kostanjević angažirao Eurolex zaštitu, čiji je predsjednik uprave Domagoj Galić, da od studenog 2023. do rujna 2024. štiti Hipodrom za što je Eurolex zaštiti iz gradskog proračuna plaćeno, navodio je Nobilo, oko dva milijuna eura. Nobilo je u kaznenoj prijavi naveo i da je bila riječ o nepotrebnom poslu jer je Hipodrom imao, kako je kazao, i redovite zaštitare i veliku ogradu, a navodilo se i da je Kostanjević neistinito tvrdio da je u svakoj od tri smjene angažirano po 35 zaštitara. Rezultat toga, navodilo se u kaznenoj prijavi, bili su računi o obavljenoj zaštiti iz kojih je proizlazilo da je Hipodrom čuvan u prosijeku više od 24.000 sati mjesečno što je, po navodima kaznene prijave, bilo neistinito. Ukratko, Nobilo je u kaznenoj prijavi, koju je, kako je u više navrata javno pojašnjavao, podnio u ime skupine nezadovoljenih djelatnika Hipodroma, sadašnjih i bivših, naveo da je riječ o lažnom poslu te da su, kako bi se sve to prikrilo, po nalogu Kostanjevića retroaktivno prepravljani računi.

Po USKOK-u inkriminirano vrijeme je od 22. studenoga 2023. do kraja studenog 2024., a tijekom tog vremena Kostanjević je bio ravnatelj USO-a, Domagoj Galić prvo predsjednik uprave Eurolex zaštite, a nakon 14. lipnja 2024., tvrdi USKOK, stvarni voditelj poslovanja tvrtke, dok je Slavko Galić bio voditelj poslova zaštitara. Prema navodima USKOK-a, Domagoj Galić je 25. travnja 2023. s Gradom Zagrebom, po ovlaštenju Kostanjevića, nakon postupka javne nabave sklopio okvirni sporazum za pružanje usluge privatne zaštite za objekte kojima upravlja USO. Tim sporazumom je bilo predviđena i usluga zaštitite Hipodroma, prema kojoj su zaštitari tijekom dvije godine trebali odraditi 35.240 radnih sati. No umjesto toga, tvrdi USKOK, osumnjičenici su se dogovorili da će pribaviti nepripadnu imovinsku korist pa su isplanirali da Eurolex zaštita USO-u isporučuje neosnovne račune. To je uključivalo i kontinuirane račune za deložaciju, iako deložacija nije bila predviđena provedenom javnom nabavom. Prema sumnjama USKOK-a, osumnjičenici su u računima naveli broj radnih sati koji nije stvarno realiziran. Konkretnije, za razdoblje od 22. studenoga 2023. do 31. kolovoza 2024. Eurolex zaštita je USO-u ispostavila račune u ukupnom iznosu od 1,8 milijuna eura, a u tim računima je, kaže USKOK, neistinito navedeno da je za poslove deložacije realizirano ukupno 242.436 radnih sati. Slavko Galić se sumnjiči da je sastavljao evidencije u koje je unosio neistinite podatke o realiziranim radnim satima, dok se njegov sin Domagoj Galić sumnjiči da je te evidencije prilagao izdanim računima. Kostanjević se sumnjiči da je potom, iako je znao da se ispostavljeni računi ne odnose na poslove zaštite za koje je provedena javna nabava te da broj radnih sati u računima ne odgovara stvarno realiziranom broju radnih sati, kao i da računima nisu priložene evidencije zaštitara kao dokaz o izvršenoj usluzi, nalagao plaćanje tako ispostavljenih računa. Sumnjiči ga se i da je osigurao da USO-a ne provodi nikakav nadzor ni kontrolu obavljenih poslova zaštite. Slijedom toga, USO je na račun Eurolex zaštite ukupno isplatio oko 1,8 milijun eura. Domagoj Galić se sumnjiči da je pribavio znatnu nepripadnu korist za Eurolex zaštitu jer USKOK tvrdi da je dio tog novca podigao u gotovini s računa tvrtke. Dio gotovinskog novca pribavio je nakon isplata drugih tvrtki kojima je novac prethodno doznačio. Po navodima USKOK-a, novac je dijelio s ocem i Kostanjevićem, no USKOK ne navodi o kolikim se iznosima radilo.

Neslužbeno se čuje da su tijekom izvida kontrolirane bazne stranice za mobitele 200 zaštitara kako bi se provjerilo jesu li oni uistinu radili na Hipodromu, a ispitani su i neki svjedoci. Inače, Domagoj Galić je bio uhićen i početkom ožujka kada je uhićeno više od 50 osoba zbog sumnje da su bile dio zločinačkog udruženja kojeg je vodio Goran Krunić. Prema tvrdnjama USKOK-a, zločinačko udruženje se specijaliziralo za porezne prevare, odnosno za izvlačenje novca iz raznih tvrtki preko izdavanja nevjerodostojnih računa. U međuvremenu je vezano za tu aferu pokrenuta istraga, a dio optuženika koji su njome obuhvaćeni je priznao ono za što ih se tereti. Među onima koji su priznali ono za što ih USKOK sumnjiči su, prema neslužbenim informacijama Galić, ali i Krunić.

Prema tvrdnjama USKOK-a, Galić je bio predsjednik uprave Eurolex zaštite, d.o.o., tvrtke koja se spominje sada u aferi Hipodrom. No USKOK tvrdi da je stvarni voditelj poslovanja Eurolexa bio Zdeslav Ivan Gregurić, koji je, kako tvrdi USKOK, dogovorio s Krunićem izradu nevjerodostojnih računa, radi umanjenja poreza. Inkriminirano vrijeme je bilo od 1. siječnja 2023. do 31. listopada 2024., a prema tvrdnjama USKOK-a, nevjerodostojni računi Eurolexu su ispostavljale tvrtke pod Krunićevom kontrolom. Radilo se o ukupnom iznosu od oko milijun eura, a USKOK Domagoja Galića i Gregurića sumnjiči da su umanjili PDV za 215.474 eura iako su bili svjesni da je riječ o nevjerodostojnim računima. Za taj je iznos, po navodima USKOK-a, oštećen državni proračun. USKOK sumnja i da je od oko milijun eura koji su na osnovu nevjerodostojnih računa plaćeni na račun Eurolexa, 969.634 eura vraćeno Galiću i Greguriću.

Galić je u svom iskazu pred USKOK-om, prema neslužbenim informacijama, priznao da je Eurolex zaštita umanjio svoje porezne obveze za 215.478 eura. No tvrdio je i da 969.634 eura koji su mu vraćeni u gotovini, nije koristio za svoje potrebe već za isplatu plaća zaposlenicima Eurolex zaštite. Kako će se sada braniti tek će se vidjeti.