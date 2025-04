Selak Raspudić o aferi Hipodrom: Kostanjevića su skrivali kao Milu Kekina

U Zagrebu su započela uhićenja u sklopu afere Hipodrom, a USKOK je tijekom poslijepodneva proveo ispitivanje direktora Ustanove Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba Koste Kostanjevića te Slavka Galića, bivšeg suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex. U ovom slučaju osumnjičen je i Domagoj Galić, sin Slavka Galića, koji trenutno nije u zemlji. Sva trojica su pod sumnjom za koruptivna kaznena djela unutar zločinačkog udruženja, povezana s angažmanom zaštitara na Hipodromu. Sud će u petak odlučiti hoće li osumnjičenima odrediti istražni zatvor.

O ovoj temi raspravljalo se u emisiji Otvoreno na HRT-u, gdje su gostovali kandidati za gradonačelnika Zagreba koji na predstojećim lokalnim izborima izazivaju aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, oštro kritizirajući rad gradske vlasti. U emisiji su sudjelovali Marija Selak Raspudić, Davor Bernardić i Ivica Lovrić. Predstavnik stranke Možemo!, Damir Bakić, iako je potvrdio dolazak, nije se pojavio, dok je HDZ-ov Mislav Herman otkazao sudjelovanje uz ispriku.

Davor Bernardić istaknuo je ozbiljnost situacije, rekavši: "Riječ je o eklatantnoj pljački," te dodao: "Očito je u tu priču dublje upetljan ne samo Kosta Kostanjević, nego i njegovi nalogodavci." Bernardić je kritizirao Tomaševića zbog prebacivanja odgovornosti, napomenuvši da u upravnom vijeću Ustanove sjede Tomaševićevi ljudi koji nisu reagirali, a sada tvrde da nisu ništa znali. "To jednostavno upućuje na to da ova priča, koja se trenutno događa, ide do same glave te korupcijske hobotnice, odnosno da su nalogodavci na najvećim gradskim pozicijama. Je li to Tomislav Tomašević, Luka Korlaet ili netko drugi iz grada - to je nešto što će istraga pokazati," zaključio je Bernardić.

Marija Selak Raspudić bila je suzdržanija, istaknuvši da ne želi nikoga optuživati bez dokaza, ali je upozorila na političku odgovornost stranke Možemo!. "Kako je moguće - to je temeljno pitanje koje ja ovdje postavljam - za jednu vlast koja se voli dičiti da je transparentna i da odgovorno upravlja gradom da u ovoj situaciji niti jednom nismo čuli odgovornu osobu, koja je prvenstveno odgovorna građanima grada Zagreba, koja bi rekla javnosti što se doista događa i koja bi odgovorila na ove optužbe?", upitala se Selak Raspudić, dodajući da je Kostanjević "bio sakriven", umjesto da se očituje, te da je gradska vlast slično postupila i s Milem Kekinom u drugoj aferi.

Ivica Lovrić iz stranke Plavi grad, koji je nekada bio blizak suradnik pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, odbacio je tvrdnje o bliskosti između Kostanjevića i Bandića, rekavši: "Nije on bio blizak s Milanom Bandićem, nego je on bio zaposlenik, kao i tisuće drugih." Lovrić je podsjetio da je Tomašević 2022. smijenio dotadašnjeg ravnatelja Ustanove Bernarda Grebenara i postavio Kostanjevića na to mjesto. Također je naglasio da je Ustanova bila pod njegovom nadležnošću 12 godina te da smatra nemogućim da je Grad dodijelio sredstva za fiktivne zaštitare bez Tomaševićeva znanja.

>> VIDEO Nikica Leskovar odvjetnik Koste Kostanjevića kazao je da je njegov klijent iznio obranu i negirao krivnju