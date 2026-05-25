Drama u ZET-ovu autobusu: Ljudi padali po podu nakon naglog kočenja, više ozlijeđenih završilo u bolnici

U jutarnjim satima na zagrebačkoj Ilici dogodio se incident u autobusu ZET-a u kojem je ozlijeđeno više putnika nakon naglog kočenja vozača. Prema prvim informacijama, vozač je pokušavao izbjeći sudar s automobilom koji mu je, kako navode iz ZET-a, iznenada izletio pred autobus. Kako javljaju 24sata, nesreća se dogodila oko 6.30 sati na području Kustošije, a riječ je o autobusu linije 146 koja vozi na relaciji Jankomir – Malešnica – Reljkovićeva. Zbog naglog kočenja dio putnika pao je po autobusu, a nekoliko ih je zadobilo ozljede.

Kći jedne od ozlijeđenih putnica ispričala je kako je njezina majka tijekom kočenja pala na drugu putnicu, a potom i na pod autobusa te ozlijedila nogu. Dodala je kako se s majkom nalazi na Hitnom prijemu KB-a Sveti Duh, gdje čekaju liječničke nalaze. Prema svjedočenjima putnika, u autobusu je nastala panika, a neki su se žalili na bolove u vratu, glavi i udovima. Navodno je jedna djevojka vrištala od bolova zbog ozljede ruke, dok je dijelu putnika pozlilo nakon incidenta.

Iz ZET-a su potvrdili događaj te naveli kako je vozač morao naglo zakočiti kako bi izbjegao nalet na automobil. Na mjesto događaja pozvani su Hitna pomoć i policija, a ozlijeđeni putnici prevezeni su u KB Sveti Duh i KBC Sestre milosrdnice. Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o incidentu te provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja.