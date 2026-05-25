VOZAČ IZBJEGAO NALET AUTOMOBILA

Drama u ZET-ovu autobusu: Ljudi padali po podu nakon naglog kočenja, više ozlijeđenih završilo u bolnici

Zagreb: Autobus ZET-a pokupio nekoliko automobila na križanju Heinzleove i Vukovarske
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.05.2026.
u 10:09

Iz ZET-a su potvrdili događaj te naveli kako je vozač morao naglo zakočiti kako bi izbjegao nalet na automobil

U jutarnjim satima na zagrebačkoj Ilici dogodio se incident u autobusu ZET-a u kojem je ozlijeđeno više putnika nakon naglog kočenja vozača. Prema prvim informacijama, vozač je pokušavao izbjeći sudar s automobilom koji mu je, kako navode iz ZET-a, iznenada izletio pred autobus. Kako javljaju 24sata, nesreća se dogodila oko 6.30 sati na području Kustošije, a riječ je o autobusu linije 146 koja vozi na relaciji Jankomir – Malešnica – Reljkovićeva. Zbog naglog kočenja dio putnika pao je po autobusu, a nekoliko ih je zadobilo ozljede.

Kći jedne od ozlijeđenih putnica ispričala je kako je njezina majka tijekom kočenja pala na drugu putnicu, a potom i na pod autobusa te ozlijedila nogu. Dodala je kako se s majkom nalazi na Hitnom prijemu KB-a Sveti Duh, gdje čekaju liječničke nalaze. Prema svjedočenjima putnika, u autobusu je nastala panika, a neki su se žalili na bolove u vratu, glavi i udovima. Navodno je jedna djevojka vrištala od bolova zbog ozljede ruke, dok je dijelu putnika pozlilo nakon incidenta.

Iz ZET-a su potvrdili događaj te naveli kako je vozač morao naglo zakočiti kako bi izbjegao nalet na automobil. Na mjesto događaja pozvani su Hitna pomoć i policija, a ozlijeđeni putnici prevezeni su u KB Sveti Duh i KBC Sestre milosrdnice. Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o incidentu te provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja.

TA
Tarantula
10:37 25.05.2026.

Vozač autobusa morao je prilagoditi brzinu uvjetima na cesti. Vozač je zaposlenik Hodinga kojim upravlja Tomašević, ovo je za ostavku gradonačelnika u najmanju ruku. Ja sam siguran da je sada Davorin Filipović gradonačelnik i da je nekim čudom uspio prijećii semafor i pojaviti se na poslu, on bi istog treba iz moralnih razloga podnio ostavku.

AS
aspirinix
10:22 25.05.2026.

Ljudi se ne drze za rukohvate ni u busu ni u tramvaju nego gledaju u mobitele.To je gradski prijevoz normalno da dolazi do naglih kocenja pa tako i do ovakih padova.

PO
porezni.obveznik
10:37 25.05.2026.

Eto, pa vi glasajte za Tomasevica! Nadam se da gradski HDZ vec priprema ostru izjavu zbog ovoga!

