Hrvatska bi do 2038. mogla imati pola milijuna krava, 1,5 milijun ovaca – i 140.000 novih radnih mjesta u stočarstvu

Neto dobit veća od 41,5 milijardi eura u 10 godina, 139.500 novih radnih mjesta u sektoru i pratećim djelatnostima, demografska revitalizacija ruralnih područja (230 tisuća stanovnika više i prosječna dob stočara od 48 umjesto 63 godine) te 6,5 milijardi eura neto prihoda u državnom proračunu, slika je Hrvatske koja se, kad je riječ o domaćem stočarstvu, mnogima čini kao daleka utopija. Bolesti životinja, problemi s državnim, a i privatnim poljoprivrednim zemljištem, niske otkupne cijene proizvoda, nekonkurentnost i niska produktivnost, dampinški uvoz, prevelika zaduženost gospodarstava, siva ekonomija... samo su neki u nizu problema zbog kojih sektor iz godine u godinu sve više tone.