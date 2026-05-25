Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

Kolaps na zagrebačkoj obilaznici, zbog nesreće kolona duga 10 kilometara

HAK
VL
Autor
Večernji.hr
25.05.2026.
u 08:00

Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cestama te da prate stanje u prometu prije polaska na put.

Ponedjeljak ujutro donio je velike gužve i zastoje na više prometnica diljem Hrvatske. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju vozače na povećanu gustoću prometa na gradskim cestama, obilaznicama i u zonama radova te pozivaju na dodatno strpljenje i oprez. Najveći problemi zabilježeni su na zagrebačkoj obilaznici. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane stvorila se kolona duga oko 10 kilometara, a promet se odvija usporeno.

Pojačan promet bilježi se i između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, kao i između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje dolazi do povremenih usporavanja i zastoja. Gužve su i na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno uz povremene zastoje, a kolona je duga oko tri kilometra.

Na autocesti A2 dodatne probleme stvara pojačan priljev vozila u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko jedan kilometar. Poteškoće u prometu bilježe se i na riječkom području. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe promet se odvija samo jednim prometnim trakom.

Problemi su i u Dalmaciji. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na trogirskoj obilaznici (DC8) između Trogira i mjesta Plano. Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cestama te da prate stanje u prometu prije polaska na put.

FOTO Tisuće pčela opkolile zgradu u Zagrebu: Ako ih sretnete, jednu stvar nikako nemojte pokušavati napraviti
1/7
Ključne riječi
Zastoji kolone prometna nesreća HAK

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!