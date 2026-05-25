Kolaps na zagrebačkoj obilaznici, zbog nesreće kolona duga 10 kilometara

Ponedjeljak ujutro donio je velike gužve i zastoje na više prometnica diljem Hrvatske. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju vozače na povećanu gustoću prometa na gradskim cestama, obilaznicama i u zonama radova te pozivaju na dodatno strpljenje i oprez. Najveći problemi zabilježeni su na zagrebačkoj obilaznici. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane stvorila se kolona duga oko 10 kilometara, a promet se odvija usporeno.

Pojačan promet bilježi se i između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, kao i između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje dolazi do povremenih usporavanja i zastoja. Gužve su i na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno uz povremene zastoje, a kolona je duga oko tri kilometra.

Na autocesti A2 dodatne probleme stvara pojačan priljev vozila u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko jedan kilometar. Poteškoće u prometu bilježe se i na riječkom području. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe promet se odvija samo jednim prometnim trakom.

Problemi su i u Dalmaciji. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na trogirskoj obilaznici (DC8) između Trogira i mjesta Plano. Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cestama te da prate stanje u prometu prije polaska na put.