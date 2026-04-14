Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRENULI PREMA MALEZIJI

UN: Oko 250 nestalih nakon prevrtanja čamca s izbjeglicama u Andamanskom moru

Marijeta Nekić/Hina
14.04.2026.
u 22:56

Agencije su pozvale međunarodnu zajednicu da poveća i održi financiranje pomoći za spašavanje života izbjeglih Rohindža, kao i potpore zajednicama domaćinima u Bangladešu

Oko 250 muškaraca, žena i djece je nestalo nakon što se čamac koji je prevozio izbjegle Rohindže i državljane Bangladeša prevrnuo u Andamanskom moru, objavile su agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice i migracije u zajedničkom priopćenju. Agencije UN-a priopćile su da je koćarica navodno potonula zbog jakih vjetrova, nemirnog mora i prevelike količine ljudi u plovilu. Čamac je krenuo iz Teknafa u južnom Bangladešu prema Maleziji.

"Ova tragedija naglašava ​razornu ljudsku cijenu dugotrajnog raseljavanja i kontinuirani nedostatak trajnih rješenja ⁠za Rohindže", poručili su visoki povjerenik UN-a za izbjeglice i ⁠Međunarodna organizacija za migracije. Godinama su se mnogi pripadnici muslimanske ‌manjine Rohindža u Mjanmaru ukrcavali na trošne drvene čamce u pokušaju da dođu do susjednih zemalja kako bi pobjegli od progona u Mjanmaru ili prenapučenih izbjegličkih kampova u Bangladešu. Agencije su pozvale međunarodnu zajednicu da poveća i održi financiranje pomoći za spašavanje života izbjeglih Rohindža, kao i potpore zajednicama domaćinima u Bangladešu.

Mjanmarske oružane snage pokrenule su ofenzivu koja je natjerala najmanje ​730.000 Rohindža da napuste svoje domove i odu u susjedni Bangladeš, gdje su svjedočili o ubojstvima, masovnim silovanjima i spaljivanju. Misija UN-a za utvrđivanje činjenica zaključila je da je vojna ofenziva 2017. uključivala "genocidna djela". Većinski budistički Mjanmar nijekao je genocid i kaže da misija UN-a za utvrđivanje činjenica nije bila objektivna niti pouzdana.

Ključne riječi
izbjeglice nesreća čamac UN

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!