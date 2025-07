Stručnjaci otkrivaju: Ovo je znak da imate alergiju na - seks

Svi poznajemo nekoga s alergijom – bilo na pelud, kikiriki ili gluten. Ali, jeste li ikada čuli za osobu koja je alergična na seks? Zvuči nevjerojatno, ali ova alergija doista postoji – i to je zasigurno jedna od najneugodnijih. Dobra vijest je da je riječ o rijetkoj pojavi koja se odnosi na alergijsku reakciju na spermu. Ako ste u intimnoj vezi, dobro je znati prepoznati znakove upozorenja, piše UNILAD.

Daniel More, alergolog i klinički imunolog iz Allergy Partners of the Central California Coast, za Very Well Health detaljno je objasnio simptome i uzroke ove alergije. Evo što trebate znati. Najčešće su uzrok proteini u sjemenoj tekućini, a ne sama sperma. Također, alergijska reakcija može nastati zbog tragova hrane ili lijekova koji su ušli u spermu prije seksualnog kontakta.

Zanimljivo je da alergija na spermu nije univerzalna – reakciju možete imati na spermu jedne osobe, a ne i druge. Simptomi se obično javljaju unutar 30 minuta nakon seksa i mogu uključivati svrbež i peckanje, koprivnjaču ili oticanje, simptome astme te u najtežim slučajevima – anafilaksu. Ako nakon seksa primijetite navedene simptome, testovi kože ili krvi mogu potvrditi postojanje alergije.

Kako se nositi s alergijom na spermu?

Najjednostavnije rješenje je izbjegavanje kontakta, primjerice korištenjem kondoma. Druga opcija je desenzibilizacija, tj. postupno navikavanje tijela na alergen, no to se smije raditi isključivo uz nadzor liječnika – osobito ako ste u prošlosti imali ozbiljne reakcije.

Možete li biti alergični na druge aspekte seksa? Da – alergijske reakcije nisu ograničene samo na spermu. Najčešći uzroci su:

lateks (kondomi) – može izazvati svrbež, oticanje i peckanje,

lubrikanti i spermicidi – često sadrže mirise ili boje koji mogu potaknuti alergijske reakcije.

Ako sumnjate na alergiju povezanu sa seksom, obavezno se posavjetujte s liječnikom. Možda će biti neugodno o tome razgovarati, ali zdravlje i sigurnost su važniji od nelagode.