Stručnjak poslao dramatično upozorenje: Građani se moraju pripremiti za hladnu zimu

Stručnjak za energetiku Davor Štern komentirao je za Dnevnik N1 situaciju s energentima u Hrvatskoj i svijetu te kakvu zimu možemo očekivati.

O najavljenim mjerama Vlade Davor Štern kaže da se nada da će iskoristiti instrumente koje imaju:

“Prvenstveno trebaju mjere financijske prirode. Nemaju čarobni štapić osim u obliku izdašne pomoći svima koji će stradati u ovoj situaciji, ali se ne slažem da je prošla era jeftine energije. Ona će se vratiti kad nestanu uzroci koji su doveli do toga. Vjerujem da postoje ljudi u Vladi koji mogu smisliti da se spriječe negativne posljedice po društvo.”

O situaciji u Zagrebu gdje bi se troškovi mogli popeti do neslućenih granica, Štern je rekao da Plinara to mora podnijeti:

Foto: Antonio Jakus/PIXSELL 23.08.2022., Zagreb - Blizi se 9. mjesec, znaci blizi se i jesen kada bi struja i plin trebali poskupiti. Photo: Antonio Jakus/PIXSELL

“Moraju podnijeti, nema drugog načina. Plinara je uvijek bio stožerni snabdjevač plina i Zagreb u suradnji s Vladom jednostavno može riješiti taj problem da se građane i poduzetnike zaštiti od enormnog povećanja cijena plina.”

Na pitanje koliko se povećanje cijena može očekivati, nije htio špekulirati: “Koliko će poskupjeti, ovisi o situaciji. Ako će Mađarska i dalje dobivati plin iz Rusije, onda će plina biti malo više pa neće poskupjeti toliko. No, ako dođe do sveobuhvatne obustave plina, onda će plin biti skup. To ne može podnijeti ni Plinara ni potrošači, tu država mora napraviti nešto, zato i postoji.”

O zadužnicama Plinare Štern kaže da nisu korektne:

“Ne znam smiju li to s pravne strane, ali nisu korektni. Ako hoće biti opskrbljivači pod takvim udarom, netko se mora brinuti i za njihovu opstojnost, ne mogu poslovati s gubitkom. I Plinara je poduzetnik u ovom slučaju, osiguravaju plin za sve, a ne mogu doći do jefitnog plina pa ga ne mogu jeftino ni prodavati.”

Foto: Robert Anic/PIXSELL 22.08.2022., Zagreb - Poskupljenje energenata, plina i elektricne energije. Photo: Robert Anic/PIXSELL

Podsjeća građane da se pripreme na hladnu zimu: “Građani se moraju pripremiti na hladnu zimu, Nijemci predviđaju 5 do 10 hladnih zima. Mislim da bi građani trebali biti spremni da se situacija neće brzo popraviti, da će biti problematična zima, a tu dolazi u pitanje rad političkih stranaka da počnu međusobni dijalog i nađu načine kako to premostiti. Političke razmirice treba staviti pod tepih da se nađe pravedan i korektan izlaz.”

