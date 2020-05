Stručnjak o bombi podmetnuoj u Porscheu: 'Postavljena je kao ozbiljna opomena'

U ponedjeljak oko 12 sati nastala je panika u servisu Porsche Inter Auto kad su radnici kod hladnjaka motora vidjeli mobitel spojen na eksploziv, a na teren je vrlo brzo izašla policijski službenici iz protueksplozivne zaštite i deaktivirali eksploziv.

Kriminalist Željko Cvrtila kazao je za 24 sata da u istrazi treba vidjeti tko je imao pristup autu.

- Istražit će se je li auto negdje vožen, na čišćenje ili popravak. Nije postavljanje eksploziva posao od tri minute, da se zalijepi i zakvači. Kod nas to nije često, ali niti nepostojeće. Takva situacija upućuje na namjeru ubojstva. Vještaci će znati je li mobitel hrvatski, čije su SIM kartice unutra i je li on zakazao. Puno je tu nepoznanica. Pokušaj ubojstva, što bi se izrodilo, bi li poginuo ili se teško ozlijedio. Možda je netko čekao pravi trenutak, je li se vozio s nekim, kolateralne žrtve. To su smjerovi u kojima bi trebala ići istraga - kaže Cvrtila.

Kako navodi, stari telefoni imaju dovoljno jaku bateriju kako bi aktivirali eksploziv, a na neke su znali staviti i druge vrste baterije i povezati sve žicama.

Što je bio motiv podmetnute paklene naprave, još uvijek nije poznato. No, sudski vještak Goran Husinec kaže da je postavljena bomba opomena.

- Bomba smještena kod hladnjaka u motornom prostoru vrlo teško ubije vozača zbog velikog motora i mjenjača te pregradnog, tzv. požarnog zida, ali ga vrlo lako teško ozlijedi i napravi invalidom. Zbog toga sam mišljenja da je bomba bila postavljena kao vrlo ozbiljna opomena - kaže Husinec.