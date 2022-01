Stručnjaci o razlikama između sojeva: Omikron napada gornje dišne putove, a delta pluća

Kako razlikovati simptome COVID-19 od gripe ili prehlade i kakve su razlike između zarade varijantama delta i omikron? Pitanja su to na koja građani traže odgovore. A do odgovora nije lako doći.

Treba izbjeći fluronu

Kod omikrona su više zahvaćeni gornji dišni putovi i čini se da se javljaju češće probavne tegobe, kaže nam infektolog Marko Kutleša i dodaje da nema egzaktne podatke. Omikron je izgleda sad već dominantna varijanta. Koji su mu simptomi, može li se razlikovati samo po njima, kako se liječi i ostavlja li posljedice, pitanja su na koja smo potražili odgovor kod nekoliko uglednih stručnjaka.

– Većinu simptoma za omikron znamo, slični su drugim varijantama koronavirusa SARS-SoV-2 u što se ubrajaju temperatura, slabost, glavobolja i simptomi upale gornjih dišnih putova, a oni dominiraju nad upalama pluća, manje je slučajeva gubitka okusa i mirisa. Sveukupno su simptomi blaži, i sad je teže razlikovati prehladu ili gripu od bolesti COVID-19 samo na temelju simptoma – kaže prof. dr. sc. Ivan Đikić.

Da na temelju dosadašnjih iskustava možemo reći da je klinička slika soja omikron koji je trenutačno prevladavajući u cijelom svijetu, a tako i u Hrvatskoj, blaža, smatra pulmolog dr. Saša Srića, s naglaskom na preboljele i cijepljene, odnosno na cijepljene booster dozom.

I on se, kaže, kao preboljeli i cijepljen s dvije doze, cijepio i booster dozom, što sugerira svima. Mnogo je zaraženih zdravstvenih djelatnika koji su preboljeli COVID-19 i cijepljeni su, ili su samo cijepljeni, kod kojih prevladavaju simptomi infekcije gornjih dišnih puteva, što se, kaže, očituje začepljenim nosom, šmrcanjem, bolovima u mišićima i umorom te kašljem, što je i simptom ostalih akutnih respiratornih infekcija.

– Kod necijepljenih, a posebno kod pacijenata s komorbiditetima, može izazvati težu kliničku sliku – kaže dr. Srića, naglašavajući kako je očito krenula epidemija gripe koja počinje naglo s visokom temperaturom i jakim mišićnim bolovima, za razliku od infekcije koronavirusom koja dolazi polako, a komplikacije u obliku upale pluća, plućne embolije, infarkta srca, moždanih udara i krvarenja razvijaju se nakon pet do osam dana.

– Uglavnom, gripa kod mladih i zdravih osoba ne izaziva takve komplikacije, a da se istodobno ne dogodi infekcija s oba uzročnika, flurona, cijepite se svi protiv gripe – poručuje dr. Srića.

Omikron prevladava i evidentno je da je blaži od delte, koji je izazivao pretežno opsežnije upale pluća, a pacijenti su nerijetko završavali na potpori kisikom i respiratoru.

– Kod delte je gotovo uvijek bila prisutna povišena tjelesna temperatura i suhi uporni kašalj, a kod omikrona kod zdravih cijepljenih ljudi simptomi hunjavice bez nužno povišene temperature – objašnjava.

Kao i kod svake virusne infekcije potrebna je obilna hidracija, dakle puno tekućine uz skidanje temperature antipireticima, uz jačanje imuniteta cinkom, C vitaminom, B kompleksom i nezaobilazno D vitaminom. Ako se pojave simptomi nedostatka zraka i bolova u prsima, svakako se odmah bez odgađanja treba javiti se u hitnu službu – napominje dr. Srića.

– Nadamo se da će omikron dovesti do prokuženosti velikog dijela populacije i da ćemo se do kraja proljeća, odnosno početka ljeta, približiti kraju pandemije i prelasku u fazu endemije. Cijeli tijek uvelike ovisi i o procijepljenosti. Omikron može biti olakotno dobra okolnost, ali nije dar ako se zna da je jedini dar cijepljenje. Neka nam uzor bude papa Franjo i sportaši u punom smislu riječi kao što je to Zlatko Dalić i mnogi drugi, a ne Novak Đoković koji je vrhunski tenisač, ali ne i sportaš jer ne potiče promicanje zdravlja – kaže.

Delta-soj je virulentniji

Kako je u Njemačkoj?

– Zbog toga što imaju različite mutacije, neke se varijante šire brže. Znači, zaraznije su (omikron), a druge uzrokuju težu kliničku sliku, znači da su virulentnije (delta). Imamo 17 drugih sojeva, koje promatramo, ali ne čini se da će jedan od njih postati dominantan jer se ne širi brze. Omikron se lakše množi u gornjem respiratornom traktu, a delta više u donjem traktu, gdje su bronhi i pluća. Zbog toga se omikron lakše širi, a delta uzrokuje više upalu pluća. No, oba mogu uzrokovati tešku kliničku sliku kod neimunih, što znači necijepljenih, onih koji nisu preboljeli COVID-19 ili onih koji su imunitet već izgubili, što u slučaju delte znači poslije šest mjeseci, a kod omikrona tri – kaže prof. dr. Andrej Trampuž.