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Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Zašto Miletić, a ne institucije, brusilicom reže lokote na plaži ispred Hiltona

09.06.2026. u 09:05

Zamislite noćne more, ako usred sezone pozove sve one kojima je pun kufer uzurpatora pomorskog dobra na kupanje na "privatnoj plaži" hotela Hilton, i to parafrazirajući poziv koji Hilton upućuje svojim gostima na "našoj" 200 metara dugoj plaži

Još je riječki hotel Hilton dobro i prošao, jer im je saborski zastupnik Marin Miletić (MOST) ispilio samo lokot na vratima dviju ograda na plaži Costabella. Hrustio se da će im ispiliti čitavu ogradu. Očito su i u Hiltonu zaključili kako je bolje šutjeti nego dizati Miletiću politički rejting, a sebi urušavati reputaciju. Tko zna na što je sve spreman. Zamislite noćne more, ako usred sezone pozove sve one kojima je pun kufer uzurpatora pomorskog dobra na kupanje na "privatnoj plaži" hotela Hilton, i to parafrazirajući poziv koji Hilton upućuje svojim gostima na "našoj" 200 metara dugoj plaži.

Ključne riječi
Marin Miletić plaža hotel hilton

Komentara 1

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DE
dedabraco2017
09:08 09.06.2026.

Pa Miletić je institucija sam po sebi!

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