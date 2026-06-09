Plenković u Sarajevu: politika rezultata umjesto velikih riječi

Posjet Andreja Plenkovića Sarajevu još je jednom potvrdio ono što je već godinama vidljivo u odnosima Hrvatske prema BiH, malo je europskih političara koji su tako dosljedno i konkretno podupirali BiH kao hrvatski premijer. Dok mnogi o BiH govore deklarativno, Plenković je svoju politiku pretvarao u mjerljive rezultate koji donose korist građanima, a posebno Hrvatima kao jednom od triju konstitutivnih naroda.



Najbolji primjer takva pristupa je potpisivanje Sporazuma o graničnim prijelazima između RH i BiH. Ne radi se o još jednom administrativnom dokumentu, nego o sporazumu koji će imati konkretne učinke na gospodarstvo, trgovinu i svakodnevni život ljudi s obiju strana granice. Veći broj prijelaza na kojima će se obavljati potrebne inspekcijske kontrole znači brži promet roba, manje troškove za gospodarstvenike i snažnije gospodarsko povezivanje dviju država.