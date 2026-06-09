Ministrica Irena Hrstić ponovno je najavila pravilnik o prihvatljivom vremenu čekanja na dijagnostičke postupke. Taj je pravilnik već jednom najavio njezin prethodnik Vili Beroš prije više od tri godine, ali kao što zna svaki bolesnik u državi, akt do danas nije donesen. Hoće li svojom osvježenom najavom i ova ministrica kupiti predah i na optužbe o predugim listama čekanja uzvraćati: "U tijeku je izrada pravilnika"?



Zaboravili smo da je u ožujku 2023. ministričin prethodnik Vili Beroš, predstavljajući Saboru izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, najavio kako uvodi "pravilnik koji će definirati medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite kao jedan od načina kvalitetnijeg upravljanja listama čekanja". Oštro je pritom naglasio kako u sklopu zdravstvene reforme postavlja okvir za strukturne, a ne kozmetičke promjene u sustavu.