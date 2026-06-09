Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
09.06.2026. u 22:33

Zaboravili smo da je u ožujku 2023. ministričin prethodnik Vili Beroš, predstavljajući Saboru izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, najavio kako uvodi "pravilnik koji će definirati medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite kao jedan od načina kvalitetnijeg upravljanja listama čekanja"

Ministrica Irena Hrstić ponovno je najavila pravilnik o prihvatljivom vremenu čekanja na dijagnostičke postupke. Taj je pravilnik već jednom najavio njezin prethodnik Vili Beroš prije više od tri godine, ali kao što zna svaki bolesnik u državi, akt do danas nije donesen. Hoće li svojom osvježenom najavom i ova ministrica kupiti predah i na optužbe o predugim listama čekanja uzvraćati: "U tijeku je izrada pravilnika"?

Zaboravili smo da je u ožujku 2023. ministričin prethodnik Vili Beroš, predstavljajući Saboru izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, najavio kako uvodi "pravilnik koji će definirati medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite kao jedan od načina kvalitetnijeg upravljanja listama čekanja". Oštro je pritom naglasio kako u sklopu zdravstvene reforme postavlja okvir za strukturne, a ne kozmetičke promjene u sustavu.

Ključne riječi
Vili Beroš Irena Hrstić ministarstvo zdravstva zdravstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!