FOTO Strava u Tuzli: Buknuo požar u staračkom domu, više osoba smrtno stradalo

Najmanje devet osoba smrtno je stradalo u požaru koji je u utorak navečer izbio u staračkom domu u Tuzli, objavili su lokalni mediji. Požar je izbo nešto poslije 20 sati u jednom od apartmana na višim katovima zgrade doma umirovljenika a na teren su odmah po dojavi stigle brojne ekipe vatrogasaca i hitne pomoći.

Veliki broj ozlijeđenih prebačen je u Sveučilišni klinički centar u Tuzli gdje im se ukazuje hitna medicinska pomoć. Među ozlijeđenima ima i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju štićenika doma.

Najveći broj hospitaliziranih su osobe koje su se otrovale dimom nastalim uslijed požara. Požar je ugašen nešto iza 22 sata i u tijeku je očevid kako bi se utvrdili uzroci ove tragedije.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić ponudio je pomoć državnih tijela vlasti i gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću izrazio sućut zbog ove tragedije. "Teško je pronaći riječi utjehe u ovakvim trenucima kada se suočavamo s bolom i gubitkom koji pogađa cijelu zajednicu", poručio je Komšić.