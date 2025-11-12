Strava kod Rijeke: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu

Policijski službenici sinoć su, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova nedaleko Rijeke pronašli dvije osobe, od kojih je jedna davala znakove života. Ženska osoba je prevezena u KBC Rijeka, dok je muškarac preminuo na mjestu događaja.

U tijeku je provođenje očevida te se nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica navedenog događaja, javlja PU primorsko goranska.

