Strava kod Rijeke: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu

Policijski službenici sinoć su, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova nedaleko Rijeke pronašli dvije osobe, od kojih je jedna davala znakove života. Ženska osoba je prevezena u KBC Rijeka, dok je muškarac preminuo na mjestu događaja.
U tijeku je provođenje očevida te se nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica navedenog događaja, javlja PU primorsko goranska.
