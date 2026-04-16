Drama kod Vinkovaca. Zrakoplov se prevrnuo pri prisilnom slijetanju. Pilot je u bolnici!

Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimila je danas, 16. travnja oko 9.35 sati, dojavu o prisilnom slijetanju manjeg zrakoplova u blizini Ivankova. Prema prvim informacijama mali zrakoplov se okrenuo pri prisilnom slijetanju.

Na teren su odmah upućene hitne službe, koje su po dolasku zatekle letjelicu te osobu koja je njome upravljala. Pilot je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, gdje mu se pruža liječnička pomoć.

U tijeku je očevid, a policija će nakon dovršetka utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.