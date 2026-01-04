Kći ga je nazvala i rekla 'Tata, tu je masakr': Došao je i spasio tinejdžere iz gorućeg bara

Tragedija koja je obilježila doček Nove godine u elitnom švicarskom skijalištu, gdje je u požaru u noćnom klubu život izgubilo najmanje 40 mladih ljudi, a više od sto ih je ozlijeđeno, iznjedrila je i priču o hrabrosti i očinskoj ljubavi. Jedan je otac naime, iz požara spasio gotovo desetak tinejdžera.

Paolo Campolo, slavio je Novu godinu sa zaručnicom i prijateljima u svom domu u Crans-Montani, kada je primio poziv od svoje 17-godišnje kćeri. U istom trenutku, kroz prozor je primijetio požar iz susjednog bara "Le Constellation". – Oko 1.20 ujutro sam kroz prozor vidio kako suklja plamen. Tada me nazvala moja kći Paolina i šokirala me: 'Tata, dogodio se masakr, izbio je požar i puno je stradalih' – ispričao je financijski analitičar za talijanske novine Il Messaggero.

Campolo je odmah prekinuo slavlje i potrčao prema noćnom klubu. Dok je stigao, plamen se već počeo smirivati, ali je cijelo područje obavio gusti crni dim. ​– Izgaranje je bilo vrlo brzo, silovito i trajalo je samo nekoliko minuta. Onda je stalo. Ali unutra više nije bilo kisika. I to je ono što je uzrokovalo smrt ljudi – objasnio je.

U tom trenutku, shvatio je da je situacija puno gora nego što je mislio. ​– Pokušao sam ne izgubiti prisebnost. Pomoć još nije stigla. Tražio sam alternativni izlaz – rekao je Campolo. Uz pomoć još jednog muškarca otkrio je i stražnji ulaz u noćni klub, no vrata su bila zaključana, a unutra je ostalo zarobljeno nekoliko tinejdžera.

​– Ne znam je li to bio izlaz za nuždu ili službeni izlaz. Otvarao se prema van, ali je bio blokiran ili zaključan iznutra. Kroz staklo sam vidio stopala i ruke. Tijela na tlu – opisao je. Dvojica muškaraca odlučila su razbiti prozor dovoljno velik da kroz njega mogu izvlačiti zarobljene goste.

​– Uprli smo nogom o susjedni prozor i povukli iz sve snage. Nije bilo vremena za gubljenje. Trebala nam je barem sjekira, ali u tom trenutku nismo imali ništa. Ne znam ni sam kako smo uspjeli, ali svom snagom koju smo imali, uspjeli smo – ispričao je Campolo.

Kada je stigao pred gorući bar, Campolo je pronašao svoju kćer ispred zgrade, "nepomičnu i u šoku". Paolina je čekala svog dečka, koji je uspio pobjeći, ali je zadobio teške opekline i hospitaliziran je u Baselu u kritičnom stanju. Campolo kaže da je njegova kći zakasnila na okupljanje u "Le Constellation" jer se vratila kući iz škole u Ženevi i svratila do očeve kuće nazdraviti za Novu godinu.

​– Spasio ju je nevjerojatan splet okolnosti. Trenutak ranije ili kasnije, i priča bi bila drugačija – rekao je. Papla Campola su hospitalizirali zbog trovanja, a njegova kći je neozlijeđena. Zaručnica je pak teško ozlijeđena u kaosu koji je uslijedio i bori se za život u Baselu. Ispričao je kako je nekoliko teško opečenih ljudi palo na njih, neki bez svijesti, drugi vrišteći na različitim jezicima. Primijetio je da su gotovo svi bili vrlo mladi.

A policija je priopćila da su tinejdžeri u dobi od 14 i 15 godina među 40 poginulih . Policija u Valaisu izjavila je da je identificirala još 16 poginulih u požaru u Crans-Montani, jednoj od najgorih katastrofa u novijoj švicarskoj povijesti. Među identificiranima je 10 švicarskih državljana, dva Talijana, jedna osoba s talijansko-emiratskim državljanstvom, jedan Rumunj, jedna osoba iz Francuske i jedna iz Turske, priopćila je policija u Valaisu. Imena nisu navedena.

Najmlađa do sada identificirana osoba je 14-godišnja Švicarka, dok su među poginulima i dvije 15-godišnje Švicarke. Deset drugih osoba identificiranih u nedjelju bili su tinejdžeri u dobi od 16 do 18 godina, priopćila je policija. Među poginulima su i dva Švicarca u dobi od 20 i 31 godine te francuski državljanin u dobi od 39 godina.

Policija je do sada ukupno identificirala 24 osobe koje su poginule u požaru u planinskom odmaralištu na jugu Švicarske. U subotu navečer policija je izjavila da su identificirane dvije Švicarke u dobi od 24 i 22 godine, kao i dvojica Švicaraca u dobi od 21 i 18 godina.

Službenici još uvijek pokušavaju identificirati ostale poginule u požaru u baru Le Constellation. Oko 119 ljudi zadobilo je ozljede, uključujući teške opekline, a mnogi su prebačeni na odjele za opekline u bolnicama diljem Europe. Rad na identifikaciji poginulih i ozlijeđenih se nastavlja, priopćila je policija. Dvije osobe koje su vodile bar pod kaznenom su istragom zbog sumnje na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, rekli su tužitelji u subotu.