Kći ga je nazvala i rekla 'Tata, tu je masakr': Došao je i spasio tinejdžere iz gorućeg bara

Tragedija koja je obilježila doček Nove godine u elitnom švicarskom skijalištu, gdje je u požaru u noćnom klubu život izgubilo najmanje 40 mladih ljudi, a više od sto ih je ozlijeđeno, iznjedrila je i priču o hrabrosti i očinskoj ljubavi. Jedan je otac naime, iz požara spasio gotovo desetak tinejdžera.
Paolo Campolo, slavio je Novu godinu sa zaručnicom i prijateljima u svom domu u Crans-Montani, kada je primio poziv od svoje 17-godišnje kćeri. U istom trenutku, kroz prozor je primijetio požar iz susjednog bara "Le Constellation". – Oko 1.20 ujutro sam kroz prozor vidio kako suklja plamen. Tada me nazvala moja kći Paolina i šokirala me: 'Tata, dogodio se masakr, izbio je požar i puno je stradalih' – ispričao je financijski analitičar za talijanske novine Il Messaggero.
Campolo je odmah prekinuo slavlje i potrčao prema noćnom klubu. Dok je stigao, plamen se već počeo smirivati, ali je cijelo područje obavio gusti crni dim. – Izgaranje je bilo vrlo brzo, silovito i trajalo je samo nekoliko minuta. Onda je stalo. Ali unutra više nije bilo kisika. I to je ono što je uzrokovalo smrt ljudi – objasnio je.
U tom trenutku, shvatio je da je situacija puno gora nego što je mislio. – Pokušao sam ne izgubiti prisebnost. Pomoć još nije stigla. Tražio sam alternativni izlaz – rekao je Campolo. Uz pomoć još jednog muškarca otkrio je i stražnji ulaz u noćni klub, no vrata su bila zaključana, a unutra je ostalo zarobljeno nekoliko tinejdžera.
– Ne znam je li to bio izlaz za nuždu ili službeni izlaz. Otvarao se prema van, ali je bio blokiran ili zaključan iznutra. Kroz staklo sam vidio stopala i ruke. Tijela na tlu – opisao je. Dvojica muškaraca odlučila su razbiti prozor dovoljno velik da kroz njega mogu izvlačiti zarobljene goste.
– Uprli smo nogom o susjedni prozor i povukli iz sve snage. Nije bilo vremena za gubljenje. Trebala nam je barem sjekira, ali u tom trenutku nismo imali ništa. Ne znam ni sam kako smo uspjeli, ali svom snagom koju smo imali, uspjeli smo – ispričao je Campolo.
Kada je stigao pred gorući bar, Campolo je pronašao svoju kćer ispred zgrade, "nepomičnu i u šoku". Paolina je čekala svog dečka, koji je uspio pobjeći, ali je zadobio teške opekline i hospitaliziran je u Baselu u kritičnom stanju. Campolo kaže da je njegova kći zakasnila na okupljanje u "Le Constellation" jer se vratila kući iz škole u Ženevi i svratila do očeve kuće nazdraviti za Novu godinu.
– Spasio ju je nevjerojatan splet okolnosti. Trenutak ranije ili kasnije, i priča bi bila drugačija – rekao je. Papla Campola su hospitalizirali zbog trovanja, a njegova kći je neozlijeđena. Zaručnica je pak teško ozlijeđena u kaosu koji je uslijedio i bori se za život u Baselu. Ispričao je kako je nekoliko teško opečenih ljudi palo na njih, neki bez svijesti, drugi vrišteći na različitim jezicima. Primijetio je da su gotovo svi bili vrlo mladi.
A policija je priopćila da su tinejdžeri u dobi od 14 i 15 godina među 40 poginulih . Policija u Valaisu izjavila je da je identificirala još 16 poginulih u požaru u Crans-Montani, jednoj od najgorih katastrofa u novijoj švicarskoj povijesti. Među identificiranima je 10 švicarskih državljana, dva Talijana, jedna osoba s talijansko-emiratskim državljanstvom, jedan Rumunj, jedna osoba iz Francuske i jedna iz Turske, priopćila je policija u Valaisu. Imena nisu navedena.
Najmlađa do sada identificirana osoba je 14-godišnja Švicarka, dok su među poginulima i dvije 15-godišnje Švicarke. Deset drugih osoba identificiranih u nedjelju bili su tinejdžeri u dobi od 16 do 18 godina, priopćila je policija. Među poginulima su i dva Švicarca u dobi od 20 i 31 godine te francuski državljanin u dobi od 39 godina.
Policija je do sada ukupno identificirala 24 osobe koje su poginule u požaru u planinskom odmaralištu na jugu Švicarske. U subotu navečer policija je izjavila da su identificirane dvije Švicarke u dobi od 24 i 22 godine, kao i dvojica Švicaraca u dobi od 21 i 18 godina.
Službenici još uvijek pokušavaju identificirati ostale poginule u požaru u baru Le Constellation. Oko 119 ljudi zadobilo je ozljede, uključujući teške opekline, a mnogi su prebačeni na odjele za opekline u bolnicama diljem Europe. Rad na identifikaciji poginulih i ozlijeđenih se nastavlja, priopćila je policija. Dvije osobe koje su vodile bar pod kaznenom su istragom zbog sumnje na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, rekli su tužitelji u subotu.
Eto roditelji naučite djecu da kada vide požar u klubu da odmah napuste taj klub! Upravo su tako stradali svi ti tinejdžeri, kada je požar izbio svi su vatru snimali sa mobitelima nikom nije palo na pamet da odmah napuste klub. Početak same vatre trajao je dobih minutu vremena prije nego se vatra razbuktala. Mnogo više ljudi je moglo izaći odande za tu minutu vremena da su imali imalo pameti. Sada recite svojim 16 godišnjacima koliko je vatra opasna, da se opet ne dogodit da svi stoje i snimaju sa mobitelima vatru kako gori. Pišem ovo samo zato jer smatram da će bar netko ovo pročitati pa će svojoj djeci objasniti šta se dogodilo i kako izbjeći opasnosti.