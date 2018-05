Hrvoje Marić (34), koji je u petak pucao iz kalašnjikova u zagrebačkoj četvrti Utrine, nakon čega je priveden, rodom je iz Nuštra, sela nedaleko od Vinkovaca. Mještani sela koji ga poznaju kažu kako je Marić napustio selo prije više godina kada se s tadašnjom djevojkom odselio u Zagreb te da od tada slabo dolazi u Nuštar.

Potvrdio nam je to i načelnik Općine Nuštar Hrvoje Drinovac, koji nam je rekao kako Marić, koliko on zna, već nekoliko godina ne živi u selu.

– Slabo smo u kontaktu tako da se i ne sjećam kada smo se čuli. Znam samo da je u Zagrebu i da se oženio te da ima dijete. Ostao sam šokiran kada sam vidio fotografije poslije pucnjave jer sam ga prepoznao – rekao nam je Ivica iz Nuštra, koji je odrastao s Hrvojem.

[video: 25145 / ]

Stan zapečaćen

Nuštrani za Hrvoja kažu kako je u mladost bio dobar dečko i da nije bio nasilan. Dodaju kako je s društvom znao popiti, da je tu bilo i nekih mladenačkih nepodopština, no ništa posebno čime bi se izdvajao iz društva. Doznali smo i da je Marić u Zagrebu radio dva posla kako bi prehranio obitelj. Vozio je navodno taksi za Uber te radio kao konobar. Roditelji su mu razvedeni, a otac je umirovljeni policajac. Ima i brata koji ga je znao posjećivati u Zagrebu. Kada je riječ o kalašnjikovu iz kojega je pucao, kažu kako ne znaju da je imao oružje, ali i da vjeruju da ga je nabavio negdje na istoku Hrvatske, gdje je još i danas puno naoružanja zaostaloga iz Domovinskoga rata.

A dan poslije, ispred zgrade u Šišićevoj, na prvi pogled ništa ne odaje da je riječ o poprištu nezapamćenog divljaštva koje je moglo završiti kobno. Uklonjene su policijske vrpce koje su osiguravale nekoliko ulaza, a jedini podsjetnik na dramu od petka jest zapečaćeni stan na četvrtom katu zgrade. Prvi susjedi ne žele otvoriti vrata neznancima, a razgovorljivom se pokazala samo susjeda iz susjednog ulaza, uz uvjet anonimnosti.

Dva kaznena djela

– Strah me, nego što, taj je divljak u zatvoru, ali bojim se njegova brata jer nam je i on pravio probleme tu po kvartu. Živim ovdje više od 30 godina u miru i onda dođe podstanar i napravi nam opsadno stanje – kaže susjeda. Inače, službenici Policijske uprave zagrebačke Marića su nakon dovršenog kriminalističkog vještačenja predali pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na dva kaznena djela: dovođenja u opasnost života i imovine, za koje mu prijeti od šest mjeseci do pet godina zatvora, te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, za što zakon predviđa do tri godine zatvora.