Ston ratuje s kiselim drvom, a Neretva s biljkom iz akvarija

U Europu je stigao davne 1740. godine iz Kine kao ukrasna biljka koju su zbog visine i brzine rasta (i do 30 metara), atraktivnog izgleda s perastim listovima i crvenkastim plodovima brzo prozvali i nebesko, Božje ili rajsko drvo... No danas je, jasno je svima, jedna od najagresivnijih i najomraženijih stranih invazivnih vrsta koju struka i mjerodavna tijela na silu – i ne s puno uspjeha – pokušavaju izbrisati s lica zemlje.



Riječ je, naime, o žljezdastom pajasenu, koji isto tako zovu i "priličnijim" imenima poput divljeg ili smrdljivog oraha ili kiselog drva, s obzirom na to da ondje gdje se on ukorijeni doslovce ništa drugo ne raste. Stoga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koje već treću godinu zaredom provodi projekt njegova suzbijanja, ovih dana poziva i građane da preko mobilne aplikacije "Invazivne vrste u Hrvatskoj" ili web obrasca dojave lokacije na kojima su ga uočili i aktivnim sudjelovanjem pridonesu smanjenju negativnog utjecaja pajasena na hrvatsku bioraznolikost i ekosustav, ali i na gospodarstvo.