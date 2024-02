Stočarima pet programa potpore vrijednih 25 milijuna eura

Kako bi se povećala proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj, poduprlo jačanje ekstenzivnog stočarstva i uzgojnih udruženja te napori i mjere županija u očuvanju i jačanju sektora mljekarstva, Ministarstvo poljoprivrede u e-savjetovanje pustilo je pet programa u ukupnoj vrijednosti od 25 milijuna eura. Nastavak je to upravo donesenog Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2030. te akcijskog plana do 2025., istaknuli su iz resornog ministarstva.

Za provedbu Programa potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva, osiguran je iznos od 10 milijuna eura. Namijenjen je malim i srednjim OPG-ima za kupnju rasplodnih grla radi obnove narušenih proizvodnih potencijala koji su u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka u odnosu na 2018. pali za 20 posto te ovčjeg i kozjeg mlijeka za 30 posto.

Za provedbu Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju od 2024. do 2026. osiguran je iznos od 250 tisuća eura po godini provedbe, sveukupno 750 tisuća eura, čime se nastoji očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći pri povećanju obujma proizvodnje i genetskog unapređenja populacije mliječnih krava u RH.

Za provedbu trogodišnjeg Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova prikupljanja mlijeka osigurano je ukupno 4,7 milijuna eura, za svaku godinu provođenja po 1,6 milijuna eura, kako bi se očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u RH. Za provedbu Programa državne potpore za razvoj stočarstva na području krških pašnjaka i parkova prirode osigurano je 7 milijuna eura.

– Osim prirodnih ograničenja za stočarsku proizvodnju u obliku geoloških i geomorfoloških ograničenja, nepovoljnih vremenskih uvjeta i elementarnih nepogoda, tu se negativan utjecaj na proizvodnju očituje i zbog stradanja stoke od zvijeri i grabežljivaca – kažu iz Ministarstva.

Programom potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje od 2024. do 2026., vrijednim 2,4 milijuna eura, omogućit će se kontinuirana i vjerodostojna provedba uzgojnih programa uz implementaciju modernih znanstveno potvrđenih selekcijskih metoda, što je posebice važno u očuvanju specifičnih genotipova i značajan alat planskog vođenja programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, istaknuto je.

