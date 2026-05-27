Plenković: Žigman je kompetentan i stručan za guvernera HNB-a

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu da je Ante Žigman kompetentan i stručan te da posao guvernera Hrvatske narodne banke može itekako dobro obavljati. Žigman je kompetentan i stručan za te teme i smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati, rekao je predsjednik Vlade i dodao kako su kao stranka za njega dobili i potporu svojih koalicijskih partnera pa su odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru za mjesto guvernera HNB-a.

Naglasio je i da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Ministrica (regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) Nataša Mikuš Žigman je članica Vlade neovisno o tome što joj suprug radi, rekao je Plenković te dodao kako misli da i on isto tako ima slobodu da, nakon što je Ante Žigman bio na čelu Hanfe, može biti i na čelu HNB-a. Naglasio je da je bitna stručnost gospodina Žigmana, njegova želja da radi taj posao i da vjeruje kako će ga jako dobro raditi.

Plenković je podsjetio da postoji rok kada je u Hrvatskom saboru ponuđena mogućnost, svim saborskim klubovima, da predlože svoga kandidata za guvernera Hrvatske narodne banke. Nakon dugog niza godina, gospodin Boris Vujčić je postao drugi čovjek Europske središnje banke, pa se u prvoj trećini njegova trećeg mandata mjesto guvernera HNB-a upraznilo. To je mjesto, dodao je, na koje u smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna, kompetentna i stručna osoba.

Ante Žigman je ekonomist, počeo je svoju karijeru u HNB-u, radio je u poslovnim bankama, a također je bio u Ministarstvu financija kao državni tajnik, rekao je Plenković i dodao da je niz godina na čelu Hanfe, nadzorne agencije za sve druge financijske institucije koje nisu banke. A ima i zrelu životnu dob, dodao je Plenković. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman podsjetila je da je njezin muž cijeli svoj put gradio u financijskom sektoru. Ovaj prijedlog će poduprijeti, vjerujem, Hrvatski sabor, dodala je.