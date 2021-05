Specifikacije Rafalea: Ima mogućnost superkrstarenja, a po prvi put će HRZ patrolirati i iznad Jadrana

Predsjednik Vlade Andrej Plenković na današnjoj sjednici Vlade i službeno je potvrdio da je odluka o borbenim zrakoplovima pala na 12 francuskih zrakoplova Rafale. Istaknuo je da se radi o višenamjenskom borbenom avionu najnovije generacije i smatra se jednim od najboljih na svijetu.

Hrvatskoj stiže deset jednosjeda i dva dvosjeda. Prvih šest zrakoplova u Hrvatsku stiže 2024. godine, a iduće godine ostalih šest. A što sve ovi moćni zrakoplovi mogu, Večernji list je pisao i prije nekoliko dana kada su se pojavile neslužbene informacije da se Hrvatska odlučila upravo za ove malo rabljene francuske zrakoplove. Podsjetimo, Rafale je još uvijek svojevrsna tajna jer još nije do kraja otkriveno kako su Francuzi uspjeli postići njegovu gotovo nevidljivost, toliko smanjiti njegov radarski i infracrveni odraz i kako, kada ugasi radare da ga ne otkriju po radarskom zračenju, ipak može obarati protivničke letjelice i gađati ciljeve udaljene i 90 kilometara.

Inženjeri teoretski znaju kako se to radi, no kako to u praksi uspijeva ovom avionu, još nije najjasnije. No zanemarimo li ove podatke, ne može se zanemariti to da je Rafale u borbenim akcijama dokazao da je prvi pravi višenamjenski zrakoplov. Njemu, naime, ne treba zaštita drugih zrakoplova kada u akciju kreće kao bombarder, niti mu treba elektronička zaštita “nebeskog radara” AWACS-a. Rafale bombardira i gađa ciljeve na zemlji, istodobno ruši ili odvraća letjelice koje ga napadaju i elektronički ometa protuavionske rakete.

Među rijetko viđene sposobnosti spada i mogućnost tzv. superkrstarenja, gdje se bez uporabe dodatnog izgaranja (i trošenja goriva) probija zvučni zid. Maksimalna brzina u superkrstarenju iznosi nevjerojatnih 1,4 Macha (više od 1700 km/h), a s forsažom 1,8 Macha 2223 km/h. Zbog toga što Rafale posjeduje dva moćna motora Snecma, pogodan je i za patroliranje iznad mora, tako da će HRZ prvi put bez velikog rizika moći nadzirati i naš dio Jadrana, a i šire.

Tehničke karakteristike